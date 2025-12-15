Liga Colombia: Así le ha ido al Junior cuando ha ganado la final de ida del FPC

El pasado viernes 12 de diciembre se llevó a cabo el partido de ida de la final de la Liga Colombiana-II entre Junior Vs. Tolima, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en donde asistieron más de 45.000 espectadores. Este fue el último partido en este escenario deportivo en un buen tiempo, debido a que entrará a un proceso de remodelación por varios meses.

El Tiburón logró sacar una ventaja significante en casa, la cual espera mantener en Ibagué, luego de derrotar 3-0 a los Pijaos, gracias al doblete de José Enamorado (5′ y 39′) y a un tanto de Bryan Castrillón (36′), mientras que el equipo visitante terminó el partido en desventaja numérica, luego de que Sebastián Guzmán fuera expulsado al minuto 66′ por un cabezazo que le dio a Teófilo Gutiérrez, quien ya lo había provocado con unos empujones.

¿Cómo le ha ido a Junior luego de ganar el partido de ida en la final?

Junior ha disputado 12 finales en los torneos cortos de la Liga Colombiana desde el años 2002, en los cuales ha salido campeón en 6 ocasiones, todas iniciando en condición de local. Lo sorprendente es que en cinco partidos de ida, ganó y se coronó campeón en la vuelta.

La primera vez que Junior peleó un título en el nuevo formato de la Liga fue en 2003, cuando enfrentó a Once Caldas. En aquel partido, el equipo barranquillero cayó por la mínima diferencia y se quedó con el subcampeonato. Un año después, logró conquistar su quinta estrella tras vencer a Atlético Nacional en la definición por penales (5-4), luego de que el marcador global finalizara 5-5.

La más reciente final la disputó en el 2023-II, cuando consiguió su décima estrella al imponerse nuevamente en los penales frente a Independiente Medellín (3-2), tras igualar el marcador global 4-4.

Solamente en dos ocasiones, tras conseguir la ventaja en el juego de ida, terminó siendo subcampeón. En ambas ocasiones el triunfo fue por la mínima diferencia y en ambas fue enfrentando a Atlético Nacional, que lo derrotó en los penaltis.

Resultados de Junior

2004-II / Quinta estrella

Junior 3 -0 Nacional (Ida)

-0 Nacional (Ida) Nacional 2-5 Junior (Vuelta)

Penales (4-5)

2010-I / Sexta estrella

La Equidad 1-0 Junior

Junior 3-1 La Equidad

2011-II / Séptima estrella

Junior 3-2 Once Caldas (Ida)

Once Caldas 1-2 Junior (Vuelta)

Penales (2-4)

2014-I

Junior 1-0 Nacional

Nacional 2-1 Junior

Penales (4-2)

2015-II

Junior 2-1

Nacional 1-0 Junior

Penales (3-2)

2018-II / Octava estrella

Junior 4-1 Medellín (Ida)

Medellín 3-1 Junior (Vuelta

2019-I / Novena estrellla

Junior 1-0 Pasto (Ida)

Pasto 1-0 Junior (Vuelta)

Penales (4-5)

2023-II / Décima estrella