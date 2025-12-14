Presidente del Tolima: “Nos presentamos con 11 jugadores y Junior se presentó con 12″

Tolima cayó 3-0 ante Junior en el partido de ida de la final de la Liga Colombiana-II, disputado en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde asistieron más de 45 mil espectadores. Sin embargo, los Pijaos esperan poder remontar en Ibagué con mínimo tres goles para poder empatar en el marcador global, de no hacerlo, perderían conseguir la cuarta estrella.

Tolima, por la hazaña para ser campeón: ¿Se han remontado 3 goles en una final del FPC?

El presidente de Deportes Tolima, César Camargo, le concedió una entrevista a Caracol Radio, en donde afirmó que en el partido de ida, el equipo de Lucas González estaba en desventaja numérica debido a que el Junior jugó con 12. También aseguró que la expulsión de Sebastián Guzmán fue justa y reveló que tienen una de las boleterías más económicas del país.

Inició hablando el presidente sobre la desventaja numérica que hubo en el patido de ida: “Sin duda fue un partido en donde el Deportes Tolima se presentó con once y Junior se presentó con 12, para nosotros el jugador número 12, el público marcó una diferencia muy grande, 45.000 personas apoyando a su equipo nos hizo mella y por eso estamos confiados de que en Ibagué el tema será diferente, por eso estamos confiados de que nuestra gente nos va a apoyar y que vamos a tener un estadio lleno que nos va a llevar a la victoria”.

“Sí, la roja fue justa, lo que no me parece bonito dentro del deporte es que un jugador solamente entré a molestar a los otros, quisiera ver más fútbol y menos lengua”, señaló Camargo.

Finalizo afirmando que espera que la hinchada vaya al estadio, ya que tienen una boletería económica, a diferencia de la de los otros equipos: “Nosotros tenemos una de las boletas más baratas del país y en varias ocasiones hicimos promociones de 2x1 y todo para jalar. De tal manera que el espectáculo gusta, la gente quiere ir al estadio, pero no tienen los medios económicos para hacerlos”.