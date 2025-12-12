Delegación de la Gobernación del Cauca quedó en medio de un ataque a la Fuerza Pública en Corinto

Atentado a la fuerza pública en Corinto Foto: Gobernación del Cauca

Corinto, Cauca. Una delegación de la Gobernación del Cauca, encabezada por la secretaria de Gobierno, Maribel Perafán, quedó en medio de un fuerte hostigamiento contra la Fuerza Pública mientras entregaba ayudas humanitarias en el casco urbano de Corinto, en el norte del departamento.

Los hechos ocurrieron cuando el equipo institucional adelantaba la atención a familias víctimas del atentado terrorista con carro bomba registrado en junio de este año.

En medio del encuentro con la comunidad, y justo cuando la secretaria enviaba un mensaje de esperanza, paz y acompañamiento, un grupo armado perpetró un ataque contra miembros de la Fuerza Pública muy cerca del lugar.

La secretaria y su equipo resultaron ilesos. La actividad fue suspendida y la delegación evacuada bajo protección de los uniformados.

Perafán rechazó el ataque y señaló que “este tipo de violencias es una violencia directa contra la institucionalidad”.

La secretaria se solidarizó con los habitantes de Corinto: “Vivir esos momentos no es fácil, genera miedo y zozobra en la comunidad. Pero como gobierno departamental seguiremos al lado de nuestra gente y en territorio”, puntualizó.

El hostigamiento duró cerca de una hora y no se registraron heridos ni víctimas mortales.

La secretaria atribuyó la escalada violenta a retaliaciones por operaciones militares recientes en el suroccidente del país y pidió al Gobierno nacional acciones urgentes.

En esta zona del departamento tiene amplia injerencia la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC y el frente 57 Yair Bermúdez.