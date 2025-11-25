Combates entre disidencias y el ELN generan desplazamiento y confinamiento en el Macizo Colombiano
El Ejército ingresó a esa zona del Cauca para restablecer el orden público.
Popayán, Cauca
Combates entre el frente Andres Patiño de disidencias de ‘Iván Mordisco’ y el ELN generaron el desplazamiento masivo y confinamiento de familias en tres municipios del Macizo Colombiano en Cauca.
Así lo denunció el líder Jaime Juspián quien aseguró que los enfrentamientos se han dado en los municipios de La Vega, San Sebastián y Almaguer.
“Hay mucha presión de los grupos armados y se presentan combates. Hay familias de comunidades indígenas que les ha tocado salir porque quedan en medio de los enfrentamientos y han sido también amenazadas porque la mayoría se oponen a la presencia de cualquier actor armado”, agregó.
El Ejército ingresó a esa zona del Cauca para restablecer el orden público y brindar seguridad a las comunidades.
En la región también se han dado flagelos como extorsiones y homicidios.