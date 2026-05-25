Comunidades indígenas en el Cauca en conflicto desmintieron acuerdos bilaterales

Hasta el momento los pueblos en conflicto solo establecieron un corredor humanitario que permitió el levantamiento de los muertos, atención de los heridos y la liberación de los retenidos. Crédito: Sumiistrada.

Silvia - Cauca

El pueblo Nasa de Pitayó y la comunidad Misak de Silvia, Cauca desmintieron la firma de acuerdos bilaterales o instalación de mesas de diálogo entre las partes tras las violentas confrontaciones territoriales que dejaron seis muertos y 121 heridos.

De acuerdo con los últimos reportes de la población en el territorio persiste la tensión que podría desencadenar nuevas confrontaciones entre las dos comunidades.

Voceros del territorio Nasa afirmaron que no se ha firmado ningún acuerdo bilateral ni se ha instalado una mesa de diálogo con el resguardo de Guambía, como se viene afirmando.

Además, responsabilizaron al Gobierno Nacional por cualquier rebrote de violencia y afirmaron que la situación fue advertida en su momento y que hubo negligencia institucional.

Por su parte, el resguardo de Guambía resaltó que es falso cualquier postulado que afirme acuerdos entre las partes y dejaron constancia que han estado abiertos al diálogo y que hay evidencia de por lo menos de siete escenarios de discusión.

Hasta el momento los pueblos en conflicto solo establecieron un corredor humanitario que permitió el levantamiento de los muertos, atención de los heridos y la liberación de los retenidos.

Ante la gravedad de la situación, exigieron al presidente Gustavo Petro determinar el espacio de que permita encontrar una solución sistemática a la problemática.