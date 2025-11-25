Vistiendo uniformes de la Policía, hombres armados secuestraron a dos líderes indígenas en Cauca

Popayán, Cauca

Grave hecho de inseguridad en la vía Panamericana en Cauca. Delincuentes vistiendo uniformes de la Policía secuestraron a dos líderes indígenas y robaron un vehículo de la Unidad Nacional de Protección.

El caso ocurrió en la vereda Las Cruces del municipio de Timbío.

Según la denuncia del Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, el exconsejero del Consejo Regional Indígena del Cauca - Cric y Coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación entre el Pueblo Yanacona y el gobierno nacional Jaime Juspián Chilito, con su esquema de seguridad y el gobernador del Resguardo Indígena de Caquiona Eberth Quinayás, fueron interceptados cinco hombres fuertemente armados con uniformes de la Policía.

Las personas fueron secuestradas y llevadas hasta el punto conocido como Las Piedras ya en el municipio de El Tambo, donde fueron amarrados, agredidos y les fue hurtado un vehículo de la Unidad Nacional de Protección en el que viajaban.

Un teléfono que no fue hurtado, le permitió a los lideres indígenas dar aviso para finalmente ser rescatados por guardias indígenas del territorio.

Este hecho se suma a una larga lista de acciones ilegales por parte de grupos armados como retenes ilegales, en la vía internacional donde han sido hurtadas camionetas de alta gama y tracto camiones.