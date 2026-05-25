Frustran acción terrorista en el norte del Cauca con la destrucción de ocho explosivos

Ubicadas las cargas, las unidades militares especializadas en manejo de explosivos acordonaron el área cumpliendo los protocolos establecidos. Crédito: Ejército Nacional

Silvia - Cauca

Ochos dispositivos explosivos improvisados que, al parecer, fueron instalados por las disidencias de las Farc, en territorios indígenas del municipio de Caldono, Cauca, fueron destruidos en las últimas horas por tropas del Ejército Nacional.

El comandante de la Brigada 29, brigadier general Diego Jaramillo manifestó que “los elementos habrían sido instalados por la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de ‘Mordisco’ en zona rural indígena con el fin de afectar a las comunidades y a las Fuerzas Militares que hacen presencia en el territorio”.

Ubicadas las cargas, las unidades militares especializadas en manejo de explosivos acordonaron el área cumpliendo los protocolos establecidos y las destruyeron sin generar afectación a la población ancestral ni a los uniformados.

En el Cauca en lo corrido del 2026 más de 330 artefactos explosivos resultaron destruidos por acción de las autoridades evitando afectaciones para los civiles.

Ante la preocupante cifra el comandante de la Brigada 29 puntualizó que, “las estructuras armadas ilegales continúan recurriendo al uso de explosivos improvisados instalados sin control para generar intimidación, zozobra y afectaciones contra las comunidades”.