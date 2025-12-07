Atentado con ‘moto-bomba’ en Balboa, Cauca, deja un policía y varios civiles heridos

La motocicleta acondicionada con explosivos fue activada en la tarde del sábado en el casco urbano del municipio de Balboa, Cauca, muy cerca a la estación de Policía.

Un policía y ocho civiles más resultaron heridos

La fuerte explosión provocó daños en viviendas y un voraz incendio que afectó una cooperativa de café.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó lo sucedido y expresó que, “desde el primer momento activamos la respuesta con la alcaldía, la red hospitalaria, la Fuerza Pública y los organismos de socorro, ordenando el despliegue de dos móviles y 10 unidades de Bomberos de El Bordo para atender la emergencia”.

En esta zona del departamento tiene amplia presencia la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.