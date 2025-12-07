Atentado con ‘moto-bomba’ en Balboa, Cauca, deja un policía y varios civiles heridos
La fuerte explosión también ocasionó un gigantesco incendio estructural en una cooperativa de café.
La motocicleta acondicionada con explosivos fue activada en la tarde del sábado en el casco urbano del municipio de Balboa, Cauca, muy cerca a la estación de Policía.
Un policía y ocho civiles más resultaron heridos
La fuerte explosión provocó daños en viviendas y un voraz incendio que afectó una cooperativa de café.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó lo sucedido y expresó que, “desde el primer momento activamos la respuesta con la alcaldía, la red hospitalaria, la Fuerza Pública y los organismos de socorro, ordenando el despliegue de dos móviles y 10 unidades de Bomberos de El Bordo para atender la emergencia”.
En esta zona del departamento tiene amplia presencia la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.