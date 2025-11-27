Atentado sicarial en Popayán: atacan a alto oficial del Ejército en las casas fiscales

En desarrollo...

Un ataque sicarial se registró en el sector de las casas fiscales de Popayán, donde resultó gravemente herido un alto oficial que se movilizaba en un vehículo particular. La información fue confirmada por el comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, general Hernando Africano, quien señaló que la víctima es el teniente coronel Rafael Granados, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 3.

#ATENCIÓN Se registró un ataque sicarial en las casas fiscales de Popayán, Cauca. La víctima sería un alto oficial del Ejército que se movilizaba en un vehículo particular. El uniformado fue remitido de urgencia a un centro médico. https://t.co/vwS5QSGZRX pic.twitter.com/tHgo3v1OkZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 27, 2025

Tras el atentado, el uniformado fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario San José de Popayán, donde permanece en delicado estado de salud bajo pronóstico reservado. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables del hecho violento.