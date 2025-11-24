Disidencias instalaron retén ilegal en la vía Panamericana y robaron vehículos

Rosas, Cauca

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ instalaron un nuevo retén ilegal en la vía Panamericana en Cauca donde robaron varios vehículos, entre ellos el de un Diputado del departamento.

El retén fue instalado por integrantes del frente Carlos Patiño en el corregimiento de Parraga, municipio de Rosas en la vía Panamericana entre Popayán y Pasto.

En el lugar el grupo armado robó varias camionetas entre ellas la del diputado Víctor Armero quien regresaba a la capital cauca, luego del sepelio de su señora madre en la población de Argelia.

Él y su esquema de seguridad fueron intimidados con armas de largo alcance.

“Afortunadamente estamos bien, llegamos a la ciudad de Popayán y colocamos las denuncias correspondientes y serán ellos los que se encarguen de esclarecer los hechos”, agregó Armero.

También se denunció el robo del vehículo de dos importantes líderes indígenas del Macizo Colombiano pertenecientes al Cabildo de Caquiona.