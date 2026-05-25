Comunidad indígena de Silvia Cauca rechazó señalamientos sobre infiltración de grupos armados

Las disputas se desarrollaron en zona rural del municipio de Silvia, Cauca. Crédito: Suministrada.

Silvia - Cauca

Las autoridades tradicionales del resguardo Nasa de Pitayó rechazaron los pronunciamientos del Ministerio del Interior sobre infiltración de grupos armados a las comunidades en conflicto Silvia, Cauca.

Las confrontaciones por tierras en este territorio dejaron como saldo seis comuneros muertos y 12 heridos.

Sobres los hechos el ministro Armando Benedetti manifestó que, “habría un grupo armado, insurgente que estaría detrás de esta situación”.

Al respecto, la población reiteró el rechazo a las declaraciones del ministro, exigieron no estigmatizar a las comunidades y desmintieron las afirmaciones que vinculan el conflicto territorial con grupos armados ilegales.

Voceros de la comunidad Nasa explicaron que, “señalar que este conflicto está auspiciado por grupos armados ilegales coloca en peligro la vida de los comuneros de Pitayó, además evidencia desconocimiento total del contexto territorial y la problemática”.

Los voceros también manifestaron que el pueblo Nasa y sus autoridades de Pitayó no han firmado ningún acuerdo bilateral y tampoco han instalado una mesa de diálogo con el vecino resguardo de Guambía.

Ante la alta tensión y el riesgo latente de nuevas confrontaciones, esta población exigió al presidente Gustavo Petro una visita al territorio para instalar una negociación directa antes del 31 de mayo.