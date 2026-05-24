Golpe a dos bandas que generaban terror en la vía Panamericana del Cauca

Los capturados y el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes. Crédito: Ejército Nacional.

Popayán - Cauca

Las autoridades de Ejército y Policía desmantelaron una red de atracadores, al parecer, al servicio de las disidencias de las Farc, que generaban terror en la vía Panamericana del Cauca a través del hurto de vehículos de alta gama y de carga.

De acuerdo con la Tercera División, se trata de la captura de cinco presuntos integrantes de las bandas delincuenciales Los Cooles y Los del Bosque tras seis procedimientos de allanamiento en el sector de Calibío, vereda Torres y el barrio Valle del Ortigal de Popayán.

Las autoridades reportaron que estos grupos delincuenciales estarían subordinado a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Marlon’ y btener beneficios criminales del hurto violento de camionetas de alta gama y camiones de carga sobre la vía Panamericana.

El comandante de la Brigada 29, general Diego Jaramillo explicó que entre los capturados se encuentra alias ‘Caquetá’, quien cuenta con extenso expediente judicial y sería el cabecilla de la organización delictiva.

“Estaría vinculado al asesinato del sargento Fredy Aldemar Rodríguez Marín, hecho ocurrido el pasado 30 de noviembre de 2025. En ese mismo hecho, familiares del magistrado Silvio Castrillón fueron secuestrados y posteriormente rescatados durante la reacción de las autoridades”, dijo el oficial.

También resultaron detenidos, alias ‘Yandi’, ‘Polari’, ‘Zarco’ o ‘Chanchi’ así como alias ‘Ana’ que integrarían la red delincuencial.

Para inteligencia militar, el grupo presuntamente coordinaba el movimiento de los autores hurtados con las columnas Carlos Patiño y Jaime Martínez. Se investiga si tienen relación con el ataque al senador Temístocles Ortega el pasado 14 de noviembre del 2025 en la vía Panamericana.

En medio del operativo se incautó armamento de corto y largo alcance, municiones de diferentes calibres, equipos de comunicación y un vehículo que figuraba como hurtado y regrabado.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la autoridad competente.