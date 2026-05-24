Volcán Puracé en Cauca emanó columna de ceniza superior a los 2 mil metros sobre el cráter

Puracé - Cauca

El Volcán Puracé en el oriente del Cauca realizó una emisión de ceniza superior a los 2 mil metros sobre el nivel del cráter, situación que generó alarma en las comunidades del área de influencia. La alerta permanece en amarilla.

La alcaldía de Puracé señaló que se trató de una de las emisiones de ceniza con las mayores alturas registradas en las últimas semanas.

El material volcánico que se dispersó principalmente hacia el noroccidente y llegó a diferentes sectores de los resguardos indígenas de Puracé, Coconuco y Paletará, incluso alcanzó algunos sectores de Popayán.

Durante lo corrido del mes de mayo se registraron de forma continua emisiones de ceniza, situación que según el Servicio Geológico Colombiano está contemplado en el nivel de alerta amarillo en el que se encuentra el volcán Puracé.

Sin embargo, comunidades cercanas y organismos de socorro mantienen las alarmas por el posible impacto sobre las fuentes de agua y los cultivos de las comunidades ancestrales que habitan la zona que ya han reportado afectaciones.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a mantener la calma, informarse únicamente a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de Gestión del Riesgo, particularmente la de no ascender a la cima del volcán.