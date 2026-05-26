Implementan caravanas de seguridad para garantizar recolección de basuras en Popayán

Popayán, Cauca. En medio de la crisis por acumulación de basuras que enfrenta la ciudad de Popayán, las autoridades pusieron en marcha caravanas de seguridad escoltadas por el Ejército y la Policía para garantizar el traslado de residuos sólidos hasta el relleno sanitario Los Picachos, ubicado en zona rural del municipio.

El operativo fue implementado luego de los recientes ataques y presiones extorsivas denunciadas contra la empresa de aseo Urbaser, situación que afectó la recolección normal de residuos en distintos sectores de la ciudad y encendió las alertas sanitarias.

En los últimos dos meses, la empresa de aseo ha sido víctima de varios hechos violentos, entre ellos la quema de dos vehículos recolectores, ataques contra trabajadores y un atentado armado contra otro automotor en la vereda La Yunga, corredor vial que conduce hacia el relleno sanitario.

Bajo este esquema de seguridad, diariamente se realizan al menos dos caravanas de acompañamiento para garantizar el desplazamiento de los camiones recolectores, los cuales son escoltados por uniformados, patrullajes militares y tanquetas de la Policía Nacional.

De acuerdo con las autoridades, cada desplazamiento permite evacuar entre 160 y 180 toneladas de basura, mientras que diariamente la ciudad produce cerca de 350 toneladas de residuos sólidos.

El alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz Bravo, aseguró que tras una reunión realizada en la Tercera Brigada del Ejército Nacional se definieron acciones conjuntas con la Fuerza Pública para garantizar el acompañamiento de los vehículos recolectores y avanzar en la normalización del servicio.

“Estamos articulando con el Ejército, la Policía y los organismos de inteligencia para garantizar el acompañamiento a los vehículos recolectores y poder evacuar los residuos hacia el relleno sanitario Los Picachos. Esperamos en el menor tiempo posible ponernos al día con la recolección de basuras en la ciudad”, señaló el mandatario.

El comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, coronel Henry Ávila, confirmó que unidades del Gaula adelantan investigaciones para identificar y capturar a los responsables de las presuntas extorsiones detrás de los ataques contra la empresa de aseo.

“Hemos dispuesto capacidades operativas, logísticas y judiciales para acompañar los vehículos recolectores y avanzar en las investigaciones contra quienes estarían realizando estas extorsiones”, aseguró el oficial.

Por su parte, la empresa de aseo Urbaser aseguró que actualmente cuenta con la capacidad operativa para avanzar en la estabilización del servicio de recolección en la ciudad.

“Mientras se mantengan los acompañamientos y garantías de seguridad por parte de la Fuerza Pública, continuaremos desarrollando el plan de contingencia implementado para atender esta emergencia”, indicó la empresa.

Las autoridades señalaron que las caravanas y operativos de acompañamiento continuarán durante los próximos días para avanzar en la normalización de la recolección de residuos sólidos en la capital caucana.