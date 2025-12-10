Transmilenio tendrá una nueva ruta en Navidad: ¿Cuándo se inaugura y cuál es su recorrido?

Con la llegada de diciembre, se llevan a cabo diferentes actividades y eventos en Bogotá con tal de motivar a los ciudadanos para vivir la magia de la Navidad en familia. A esto se suma Transmilenio con la inauguración de una ruta especial que llevará a los usuarios desde el centro hacia el sur de la ciudad.

Justamente, la entidad anunció la entrada de la Ruta Navideña M9 - H9, la cual estará disponible entre el 13 y el 24 de diciembre y cuyo recorrido irá desde la estación Museo Nacional hasta el Portal Tunal.

“Para facilitar los desplazamientos de la ciudadanía hacia los principales puntos de encuentro navideños, del 13 al 24 de diciembre del presente año, estará disponible la Ruta Navideña Troncal M09 - H09, a partir de las 6:00 p.m. que conectará el Portal Tunal con el Museo Nacional", destacó Transmilenio por medio de un comunicado.

¿Cómo será el recorrido de esta Ruta Navideña?

Según explicó Transmilenio, esta nueva ruta hará un total de ocho paradas en las estaciones San Diego, Las Nieves y San Victorino en su paso por la Carrera Décima, así como en Calle 40 Sur, Biblioteca y Parque al llegar a la Avenida Caracas, además de Museo Nacional y el Portal Tunal.

Por otra parte, el recorrido de este servicio parte desde el Centro Internacional de Bogotá, y se desplaza hacia el sur por la Carrera Décima. Luego de ello, conectará con la Avenida Caracas para continuar su recorrido hacia el sur hasta llegar al ramal del Tunal, ubicado sobre la Avenida Villavicencio, donde finaliza en el Portal Tunal.

¡La Ruta Navideña en Bogotá también se vive en #TransMi! 🚌🎅



La ruta troncal M09 - H09 pronto entrará en operación para que te muevas fácil entre el sur y el centro de la ciudad en esta temporada.



🗓️ ¿Cuándo? Del 13 al 24 de diciembre.

⏰ Horario: Todos los días a partir de… pic.twitter.com/oqIf78eTZq — TransMilenio (@TransMilenio) December 9, 2025

Habrá una ruta navideña del Sitp

Además del lanzamiento de la Ruta Navideña, Transmilenio anunció que desde el 13 de diciembre entrará en servicio la ruta zonal A024, la cual busca conectar la Plaza de Bolívar con la Plaza Cultural Santamaría, es decir, únicamente pasará por el centro de Bogotá.

El recorrido de esta ruta comenzará por la Calle 27, donde girará hacia el sur por la Carrera 5, en cercanías a la Plaza Cultural Santamaría. A partir de allí, pasará por la Calle 24 para tomar la Carrera 4 en sentido norte- sur. En este punto, llegará hasta la Calle 12 B para que los usuarios puedan acercarse a la Plaza de Bolívar.

Luego de ello, volverá hacia el norte por la Carrera 9 hasta llegar a la Calle 24. Allí, tomará hacia la Carrera 7 para finalizar su recorrido en la Plaza Cultural Santamaría, donde los usuarios podrán tomar el bus en el paradero correspondiente.

“La Navidad en Bogotá implica un aumento considerable en la movilidad debido a las actividades culturales, comerciales y recreativas propias de la temporada, lo que requiere una operación fortalecida y coordinada para atender el incremento en la demanda. Por eso, a un precio justo y de manera más rápida el Sistema acerca a los ciudadanos y visitantes en Bogotá a los sitios donde están concentradas las actividades”, explicó María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio.

En cuanto a la ruta A024, la entidad explicó que este servicio estará disponible hasta el 23 de diciembre. Asimismo, operará de lunes a viernes desde las 6:00 p.m. hasta las 11:00 p.m. Mientras que domingos y festivos funcionará entre las 6:00 de la tarde y las 10:00 de la noche.