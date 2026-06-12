Empresa china Guangzhou Metro Group será el operador del Regiotram de Occidente

Firma de convenio de operación de Regiotram de Occidente. Foto: Gobernación de Cundinamarca.

En la visita de la Gobernación de Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional a China para coordinar esfuerzos y desarrollar e l plan de trabajo del Regiotram de Occidente , se firmó el convenio de operación de este megaproyecto de movilidad.

El Regiotram de Occidente, que conectará Bogotá con Facatativá pasando por los municipios de Funza, Mosquera y Madrid , será operado por la empresa china Guangzhou Metro Group (GMG).

La ceremonia de la firma tuvo lugar en la ciudad de Guangzhou, en el sur de China, para reafirmar el compromiso con este proyecto de movilidad.

En el evento participaron, el vicealcalde de la ciudad de Guangzhou, Lai Zhihong; el presidente de Guangzhou Metro Group, Liu Zhicheng; el presidente de China Civil Engineering Construction Corporation , Li Chongyang; el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey y Orlando Santiago Cely, gerente de la Empresa Férrea Regional.

Guangzhou Metro Group

Guangzhou Metro Group es una empresa estatal china encargada de la construcción, operación y gestión del sistema de transporte ferroviario urbano de la ciudad de Guangzhou.

“Administran y operan 780 km en 19 líneas de metro y controlan 620 trenes y 398 estaciones en la hora pico, con una demanda cercana a los 10 millones de usuarios al día”, señaló el gobernador Rey.

Destacó sus soportes tecnológicos y aseguró que esta empresa es una garantía para la operación del Regiotram de Occidente en Cundinamarca.