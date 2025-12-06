Confirmada ciclovía nocturna navideña en Bogotá 2025: fecha, recorridos y horarios

La Ciclovía Nocturna se ha convertido en una de las actividades tradicionales que pueden disfrutar los bogotanos con la llegada de la época decembrina. Así las cosas, 2025 no será la excepción y la Alcaldía anunció que este jueves 11 de diciembre se celebrara una nueva jornada de este divertido evento.

La Alcaldía destaca esta actividad como una oportunidad imperdible para disfrutar en familia, mientras se promueve la actividad física y se cuida el planeta, en medio del calendario que se tiene preparado en la capital para agasajar a visitantes y residentes.

Ciclovía Nocturna en Bogotá: ¿Cuáles son las rutas habilitadas?

Así las cosas, se dieron a conocer las rutas que estarán disponibles durante la tradicional Ciclovía Nocturna para que los biciusuarios puedan recorrer la ciudad con tranquilidad y seguridad. La Alcaldía recomienda examinar bien las rutas y horarios para planificar el viaje y el regreso a casa adecuadamente ese día.

Le podría interesar: Bogotá está lista para la temporada decembrina: hay más de 600 actividades culturales

Tenga en cuenta las siguientes rutas y sectores, que se habilitarán de 6:00 p. m. a 12:00 m el próximo jueves 11 de diciembre para el libre tránsito de bicicletas:

Calle 170 entre la Carrera 9 y la Avenida Boyacá

Calle 116 entre la Carrera 7 y la Avenida Boyacá

Calle 72 entre la Carrera 7 y la Carrera 15

Calle 26 entre la Carrera 7 y la Carrera 96i

Calle 17 sur y Diagonal 16 sur entre la Carrera 7 y la Carrera 50

Calle 39 sur entre la Carrera 50 y la Avenida Boyacá

Avenida Boyacá entre la Carrera 24 y la Calle 170

Avenida Córdoba entre la Calle 116 y la Calle 127

Carrera 50 entre Avenida Américas y Autopista sur

Carrera 15 entre Calle 72 y Calle 127

Carrera 9 entre Calle 116 y Calle 170

Carrera 7 entre Calle 22 sur y Calle 116

Consulte a continuación el mapa de las rutas y el trazado total de la ciclovía nocturna navideña en Bogotá publicado por la Alcaldía:

Este 11 de diciembre, Bogotá se ilumina con la Ciclovía Nocturna Navideña. De 6:00 p. m. a 12:00 a. m., disfruta la ciudad, sus luces y su magia sobre dos ruedas. pic.twitter.com/hkqbF2PTb3 — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) December 6, 2025

¿Cuántos kilómetros de ciclorruta tiene Bogotá?

Según los datos oficiales difundidos por la Alcaldía, Bogotá cuenta actualmente con 608 kilómetros de ciclorrutas permanentes que permiten a las personas desplazarse desde y hacia las distintas localidades de la ciudad.

Lea también: Bogotá amplía su ciclovía con 11 kilómetros nuevos: ¿Cuáles serán los tramos?

La secretaría de Movilidad tiene a disposición de los usuarios en Bogotá el mapa completo de las ciclorrutas, para que siempre pueda consultar dónde está la más cercana y la que más le sirve.