Alcalde Galán encendió el árbol de Navidad en el Parque El Tunal: así se vivió // Caracol Radio

Hacia las 8:15 de la noche de este viernes 5 de diciembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, encendió el árbol de Navidad de el Parque El Tunal y con esto dio inicio oficialmente a la temporada navideña en la ciudad.

En la tarima, el alcalde estaba junto con el secretario de Cultura, Santiago Trujillo, el secretario de Recreación y Deporte, Daniel García, representantes de Enel y del Grupo de Energía de Bogotá, y comenzó el conteo regresivo con el público.

#BOGOTÁ | El alcalde Carlos Fernando Galán (@CarlosFGalan) junto con algunos de sus secretarios enciende el árbol de Navidad en el Parque El Tunal y da oficialmente inicio a las actividades de la temporada decembrina.@julianadlr17https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/Yov2wwPrLP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) December 6, 2025

“Esta noche arranca la celebración de Navidad en Bogotá. Esto ha sido organizado con todo el cariño desde la administración. Tenemos más de 600 eventos en Bogotá en esta temporada. Más de 4.000 artistas”, aseguró el mandatario.

El evento en el parque El Tunal contó con la participación de agrupaciones locales y nacionales, artistas urbanos y grandes referentes musicales.

El momento central de la noche fue cuando se encendió el árbol de Navidad de 56 metros y el sendero iluminado de 1 km.