Ciclovía nocturna 2025: vías habilitadas y actividades para celebrar la Navidad en Bogotá

Durante el mes de diciembre, se llevarán a cabo diferentes actividades en Bogotá para que las personas y familias puedan disfrutar el ambiente de la Navidad. Una de ellas, tiene que ver con la ciclovía nocturna que se lleva a cabo en el marco de las fiestas de fin de año.

Justamente, el Distrito dio a conocer la fecha en la que se celebrará esta jornada, cuyo nombre para este 2025 será “Ciclovía nocturna, noche viva”. Durante la misma, no solamente los usuarios de la ciclovía podrán realizar el recorrido habitual de los domingos y festivos, sino que además hay otro tipo de actividades preparadas con tal de vivir la magia de la Navidad.

“La jornada integra la programación especial de fin de año y ofrecerá una experiencia única que combina recreación, movilidad sostenible, actividad física y celebración ciudadana”, indica la Alcaldía de Bogotá.

¿En qué vías se realizará el recorrido de la ciclovía nocturna?

Según explica el Distrito, la ciclovía nocturna, la cual se celebrará este jueves 11 de diciembre, pasará por corredores importantes en Bogotá como la Carrera Séptima, la Calle 26, la Avenida Boyacá, la Calle 170 y la Carrera 15. Asimismo, estarán habilitados gran parte de los tramos que se manejan para los recorridos habituales de los domingos y festivos. Estos son:

Calle 170 entre Carrera 9 y Avenida Boyacá

Calle 116 entre Carrera 7 y Avenida Boyacá

Calle 72 entre Carrera 7 y carrera 15

Calle 26 entre Carrera 7 y carrera 96I

Calle 17 sur y Diagonal 16 sur entre Carrera 7 y carrera 50

Calle 39 sur entre carrera 50 y Avenida Boyacá

Avenida Boyacá entre Carrera 24 y calle 170

Avenida Córdoba entre Calle 116 y calle 127

Carrera 50 entre Avenida de las Américas y Autopista Sur

Carrera 15 entre Calle 72 y calle 127

Carrera 9 entre Calle 116 y calle 170

Carrera 7 entre Calle 22 sur y calle 116.

Para esta jornada, las autoridades distritales esperan la participación de 2,5 millones de asistentes que circularán por los más de 95 kilómetros habilitados en Bogotá para la celebración de la ciclovía nocturna entre las 6:00 de la tarde y las 12:00 de la medianoche.

¿Qué otras actividades se celebrarán durante la ciclovía nocturna?

Esta edición de la ciclovía nocturna también contará con cinco estaciones de actividad física que estarán disponibles entre las 7:00 p.m. y las 11:00 p.m. Estas se encontrarán ubicadas en los siguientes puntos:

Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D

Avenida Boyacá con Avenida de las Américas

Calle 26 con carrera 19B

Avenida Boyacá con calle 134.

Asimismo, se tiene previsto un bici-karaoke en el que los asistentes vivirán una experiencia navideña que combina música y recreación a bordo de una bicicleta. Esta actividad cuenta con dos recorridos: