Estos son 6 platos típicos para preparar esta Navidad en Colombia: ¿su favorita está en la lista?

Durante el año las personas suelen probar y comer comidas distintas para conocer y saber que platillos existen, ya sean de carácter nacional o internacional. Si bien en Colombia la gastronomía es diversa, en época navideña hay unos platos que no pueden faltar en la mesa de los colombianos. Es así que Procolombia, realizó un listado de las comidas típicas por estas fechas.

En Colombia estos platillos son de gran distinción debido a lo que representa la Navidad en el país: unión y celebraciones. Estos son los platos tradicionales y típicos, más populares en la región:

Buñuelos

Los buñuelos son uno de los platos más famosos en época decembrina, todo un clásico. Según lo detallado por la entidad, Procolombia “los buñuelos colombianos se pueden encontrar en casi todas las panaderías del país y, aunque se disfrutan durante todo el año, alcanzan su máximo protagonismo en diciembre, especialmente durante las Novenas de Aguinaldos”.

Asimismo, su preparación tiene un paso a paso, puesto que su preparación contiene los siguientes ingredientes:

Harina de maíz.

Almidón de yuca.

Queso rallado.

Huevos.

En internet existen varios tutoriales para realizarlos, pero lo más importante, más allá de lograr esa forma redonda, es necesario que el aceite esté al máximo para que queden crujientes.

Natilla

La natilla es uno de los platos principales en la mesa de los colombianos, esto ya que se considera un postre único que se acompaña con mermeladas y otras salsas dulces. Este plato se compone de ingredientes como la fécula de maíz, eche, canela, panela rallada, mantequilla, y en algunas regiones de Colombia, la acompañan de queso. Algunos acompañantes son:

Coco rallado.

Uvas Pasas.

Queso rallado.

Mermeladas artesanales.

Melado de panela.

Normalmente, se acompaña de otras masas, como el buñuelo, o si bien, depende de las preferencias de cada familia y región.

Arroz con leche

El arroz con leche es un postre que se consume durante todo el año, muchos son fanáticos de su dulce sabor. Este es uno de esos clásicos que no fallan por estas épocas decembrinas. Suele prepararse con arroz, leche, leche condensada, azúcar, y en algunos casos, panela. Se acompaña de:

Uvas pasas.

Queso rallado, para mucho, con el queso costeño.

Capa caramelizada de azúcar.

Tamales

El tamal no solo es uno de esos platos típicos en Colombia que se consumen en diciembre, sino que muchas familias ya lo tienen instaurado en sus desayunos, o en este caso, para compartir en celebraciones con familiares y amigos. Se elabora con una masa de maíz sazonada y rellena con carne de cerdo, pollo, huevo, zanahoria, arvejas y arroz, todo envuelto cuidadosamente en hojas de plátano y cocido al vapor durante varias horas. Sin embargo, se debe tener en cuenta que existen diferentes tipos de tamales:

Tamales tolimenses.

Santandereanos.

Vallunos.

Antioqueños.

Ajiaco

Esta sopa es típica de la capital, Bogotá, además, es una sopa tradicional que representa el sabor y la calidez en la mayoría de hogares colombianos. Según reportó Procolombia: “en diciembre el ajiaco se convierte en un plato protagonista de las reuniones familiares, su preparación lenta y su aroma reconfortante lo convierten en un símbolo del espíritu decembrino“. Para su preparación, es necesario contar con los siguientes ingredientes:

Papa criolla.

Pastusa y sabanera.

Pollo desmenuzado.

Mazorca.

Alcaparras.

Crema de leche como acompañamiento para el final.

Lechona

Este platillo suele servirse en eventos especiales en algunos casos, a su vez, muchas familias lo usan para grandes fiestas, lo cual lo vuelve una opción sumamente atractiva en festividades decembrinas donde la mayoría busca comer y compartir.

