Inspirado en los mercados Europeos, Zipaquirá se convierte en un destacado destino para navidad.

Zipaquirá

Indicaron desde la alcaldía de Zipaquirá que, del 12 al 21 de diciembre la ciudad se convierte en la capital de la navidad, con un bazar que convoca más de 40 restaurantes, shows musicales, desfiles y una ruta que lleva al visitante a recorrer los alumbrados de uno de los centros históricos más bellos del país.

“Esta segunda versión de Bazar Zipa se desarrolla en el contexto de la revitalización de nuestro precioso centro histórico, que nos ha llevado a pintar más de 20mil metros cuadrados de fachadas, a iluminar nuestra emblemática Catedral Diocesana y ofrecer una nueva propuesta de muralismo”, afirmó el alcalde de la ciudad Fabián Rojas.

¿Cuáles son las actividades en el Bazar Zipa?

Los visitantes podrán disfrutar de comida tipo feria navideña, bebidas calientes, oferta de vinos y cócteles, estaciones de regalos y artesanías típicas.

El recorrido continúa por una vía peatonal iluminada y con espectáculos artísticos que los lleva a la emblemática y renovada Plaza de los Comuneros con su espectacular árbol navideño rodeado por la icónica Catedral Diocesana, casas coloniales y palacios de estilo neoclásico francés.

Así mismo, los visitantes podrán disfrutar de la oferta nocturna de la Plaza de la Independencia rodeada de bares y restaurantes, o avanzar hacía un mágico recorrido por el Parque de la Sal que ofrece los mejores alumbrados de Cundinamarca.

A Zipaquirá se puede llegar fácilmente desde Bogotá mediante el Tren Turístico de la Sabana, el sistema de buses intermunicipales o en vehículo particular, por una autopista doble calzada en excelentes condiciones.