¿Qué selecciones llegarán a la final del Mundial 2026?: esto dijo la inteligencia artificial

El pasado 5 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026 en el centro John F. Kennedy en Washington. Allí, cada una de las selecciones clasificadas conoció quiénes serán sus rivales durante la fase de grupos en un certamen que por primera vez en su historia se celebrará en tres países diferentes (Canadá, Estados Unidos y México).

En el caso de Colombia, quedó emparejado en el grupo K, donde se medirá a Portugal y a Uzbekistán, además del ganador del repechaje intercontinental que disputarán Nueva Caledonia, Jamaica y Congo a finales de marzo. En cuanto a las sedes, enfrentará sus dos primeros partidos de esta zona en territorio mexicano antes del último ante los lusitanos en Miami.

Por otra parte, esta edición del Mundial contará con grandes favoritos como España, Argentina, Inglaterra, Brasil y Francia, quienes esperan consagrarse campeones en la final que se celebrará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey. Asimismo, otros como Noruega, Marruecos, Países Bajos o Croacia esperan ser protagonistas en las instancias decisivas del torneo.

Y es que para muchos alguna de estas selecciones será la que levante el título teniendo en cuenta su presente deportivo y los resultados obtenidos en la clasificación a la Copa del Mundo. Sin embargo, tanto España como Argentina parecen ser los principales favoritos, ya que además fueron campeones en sus respectivas competencias continentales: la Eurocopa y la Copa América.

¿Quiénes son los finalistas del Mundial 2026, según ChatGPT?

Justamente, ChatGPT predijo que la Roja y la Albiceleste serán los dos equipos que disputen la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a partir del análisis realizado por diferentes comentaristas deportivos. Eso sí, el formato de la competencia también podría hacer que ambos se vean las caras en las semifinales.

“Factores como lesiones, presente físico, arbitrajes, motivación del momento y la imprevisibilidad propia del fútbol pueden cambiar cualquier ‘favoritismo’“, señala la herramienta de inteligencia artificial tras el sondeo realizado por Caracol Radio.

¿Cuál es el veredicto que tiene Gemini?

Por su parte, Gemini fue más allá y determinó tres posibles escenarios de cara a la final del Mundial 2026. En este caso, especuló con un posible partido entre Brasil y Argentina, quienes protagonizan el denominado clásico de Sudamérica: “Sería la final más soñada en la historia de los Mundiales”, sentenció.

Sin embargo, tampoco descartó que se disputen otros dos duelos de talla mundial como lo son Alemania vs. Francia o Países Bajos vs. Inglaterra. Esto sería posible debido a que el formato de torneo permite que los cabezas de serie no se enfrenten directamente en las primeras llaves de eliminación directa una vez termine la fase de grupos.

En su pronóstico, Gemini también señaló que Argentina y Francia se verían las caras en la final de este certamen. Aunque existe la posibilidad de que ambos se enfrenten en cuartos o en semifinales.

Cabe señalar que estas dos selecciones se enfrentaron en la final de la edición anterior en Qatar 2022. En esa oportunidad, los sudamericanos, liderados por Lionel Messi, festejaron el título tras imponerse en los lanzamientos desde el punto penal.