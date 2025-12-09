Mundial 2026: Así terminaría la Selección Colombia en el Grupo K, según la Inteligencia Artificial

A falta de definirse el último rival, la Selección Colombia ya conoce su camino en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado nacional debutará en el certamen el próximo 17 de junio.

Colombia se medirá a Uzbekistán dicho día en el mítico estadio Azteca de Ciudad de México. El 23, en Guadalajara, se estará enfrentando al equipo que venga del repechaje, ya sea Jamaica, Congo o Nueva Caledonia.

Finalmente, el día 27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, se estará enfrentando la Portugal de Cristiano Ronaldo. Uno de los duelos más esperados de esta instancia en la Copa del Mundo.

¿Cómo le irá a Colombia en el grupo según la IA?

Consultado la Inteligencia Artificial sobre cómo le irá a la Selección Colombia en el Mundial 2026, Chat GPT considera que tiene una posibilidad “alta” de avanzar a la próxima ronda; sin embargo, no es la gran favorita.

Según la IA, la Selección Colombia terminará segunda de su grupo en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El primer puesto será Portugal, que cuenta con una posibilidad de clasificar “muy alta”. Entretanto, Uzbekistán terminaría tercero; mientras que el cuarto lugar sería para la selección que llegue del Repechaje, ya sea Jamaica, Congo y Nueva Caledonia.

Sobre Colombia, Chat GPT destaca: