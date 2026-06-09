Atención, Colombia: Estas son las reglas arbitrales que implementará la FIFA y la IFAB en el Mundial

A pocos días de que inicie el torneo más importante del fútbol la Copa del Mundo 2026, la FIFA junto a la IFAB oficializaron una serie de modificaciones reglamentarias que debutarán a partir del partido inaugural entre México y Sudáfrica, programado para el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca.

Las nuevas disposiciones tienen como principal objetivo agilizar el desarrollo de los encuentros, reducir las pérdidas de tiempo y ofrecer un espectáculo más dinámico para los aficionados.

Uno de los cambios más llamativos tiene que ver con las sustituciones. A partir de ahora, los jugadores tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno de juego. Si exceden ese tiempo, el equipo deberá jugar con un futbolista menos durante un minuto antes de que pueda ingresar el reemplazante.

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Asimismo, se establecerá un límite de cinco segundos para ejecutar los saques de banda y los saques de meta. Si el jugador no reanuda el juego dentro de ese tiempo, la posesión será otorgada al equipo rival.

Otra modificación importante se aplicará en las jugadas de ventaja. Si un futbolista comete una infracción para cortar una acción de peligro, pero el árbitro concede la ventaja y la jugada termina en gol, el infractor no recibirá sanción disciplinaria.

En cuanto a las lesiones, cualquier jugador que reciba atención médica sobre el campo deberá permanecer fuera del terreno durante un minuto tras la reanudación del partido, salvo que la lesión haya sido consecuencia de una falta sancionada con tarjeta.

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También se actualizará la normativa sobre los penales. Si un jugador golpea accidentalmente el balón con ambos pies o toca la pelota con el pie de apoyo durante la ejecución, el lanzamiento se repetirá únicamente si termina en gol; de lo contrario, se considerará fallado.

Por último, el VAR ampliará sus facultades y podrá intervenir en segundas tarjetas amarillas, errores de identificación de jugadores sancionados y decisiones incorrectas relacionadas con tiros de esquina, otorgando mayores herramientas a los árbitros para corregir acciones determinantes durante los encuentros.