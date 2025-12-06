¡Definidas sedes, fechas y horas! Prográmese con los partidos de Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia enfrentará a Portugal y Uzbekistán en la fase de grupos del Mundial / Getty Images.

La Selección Colombia ya conoce fechas, horas y sedes en los que estará afrontando el Grupo K de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. El combinado nacional debutará en el certamen el próximo 17 de junio.

Colombia se estrenará el miércoles 17 de junio en el certamen, en Ciudad de México, cuando se enfrente a Uzbekistán. El partido dará inicio a las 9:00PM (hora colombiana).

Por su parte, el juego ante el rival que viene del Repechaje Intercontinental, el cual será Jamaica, Nueva Caledonia o el Congo, se celebrará el día martes 23 en Guadalajara, el compromiso dará inicio a las 9:00PM (hora colombiana).

Finalmente, el juego más esperado por todos, el duelo ante Portugal, se llevará a cabo el día sábado 27 de junio en Miami. El partido comenzará a las 6:30PM (hora colombiana).

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el jueves 11 de junio con el duelo México Vs. Sudáfrica, partido que ya fue inaugural del Mundial del 2010. El juego será en el Estadio Azteca a las 2:00PM (hora colombiana).

Programación partidos de la Selección Colombia

Miércoles 17 de junio

[9:00PM] Colombia Vs. Uzbekistán

Estadio Azteca / Ciudad de México

Martes 23 de junio

[9:00PM] Colombia Vs. Repechaje Intercontinental 1

Estadio Akron / Guadalajara

Sábado 27 de junio