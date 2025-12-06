Mundial de fútbol

Calendario FIFA del Mundial 2026: Fechas de todos los partidos, horario y sedes confirmadas

Conozca cómo se jugará los compromisos de la Copa del Mundo.

Trofeo del Mundial de la FIFA / Getty Images

Trofeo del Mundial de la FIFA / Getty Images / Michael Regan - FIFA

Juliana Sofía Ramírez Araque

¡Ya se respira aire mundialista! En la tarde de este sábado 6 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del calendario, sedes y horarios del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Esta será la primera edición de la Copa del Mundo que se jugará en tres países y también la primera con 48 selecciones, en lugar de las 32.

Ya se conoció cómo quedaron divididas las 12 llaves del Mundial, cada una conformada por 4 selecciones. Sin embargo, aún falta definir los 6 países que obtendrán su boleto a la Copa del Mundo tras disputar el repechaje en marzo del próximo año.

Así quedaron los grupos

  • Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Playoff D
  • Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Playoff A
  • Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití
  • Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Playoff C
  • Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
  • Grupo F: Holanda, Japón, Túnez, Playoff B
  • Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda
  • Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí, Cabo Verde
  • Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff 2
  • Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania
  • Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Playoff 1
  • Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana

Así quedó el calendario FIFA

Así se jugarán los 104 compromisos del Mundial 2026. Si bien en la última Copa del Mundial el horario no beneficio a Colombia, pues para disfrutar los compromisos tocaba madrugar que para poder ver algunos correspondientes a la fase de grupos.

Grupo A

Partido 1 / 11 de junio

  • México vs. Sudáfrica

Hora: 2:00 p.m.

Sede: Ciudad de México

  • Corea del Sur vs. Playoff D

Hora: 9:00 p.m.

Sede: Guadalajara

Partido 2 / 18 de junio

  • Playoff D vs. Sudáfrica

Hora: 11:00 a.m.

Sede: Atalanta

  • México vs. Corea del Sur

Hora: 8:00 p.m.

Sede: Guadalajara

Partido 3 / 24 de junio

  • Playoff D vs. México

Hora: 8:00 p.m.

Sede: Ciudad de México

  • Sudáfrica vs. Corea del Sur

Hora: 8: 00 p.m.

Sede: Monterrey

Grupo B

Partido 1 / 12 de junio

  • Canadá vs. Playoff A

Hora: 2:00 p.m.

Sede: Toronto

13 de junio

  • Qatar vs. Suiza

Hora: 3:00 p.m.

Sede: San Francisco

Partido 2 / 18 de junio

  • Suiza vs. Playoff A

Hora: 2:00 p.m.

Sede: Los Ángeles

  • Canadá vs. Qatar

Hora: 5:00 pp.m.

Sede: Vancouver

Partido 3 / 24 de junio

  • Suiza vs. Canadá

Hora: 2:00 p.m.

Sede: Vancouver

  • Playoff A vs. Qatar

Hora: 2:00 p.m.

Sede: Seattle

Grupo C

Partido 1 / 13 de junio

  • Brasil vs. Marruecos

Hora: 5:00 p.m.

Sede: Nueva Jersey

  • Haití vs. Escocia

Hora: 8:00 p.m.

Sede: Boston

Partido 2 / 19 de junio

  • Escocia vs. Marruecos

Hora: 6:00 p.m.

Sede: Boston

  • Brasil vs. Haití

Hora: 8:00 p.m.

Sede: Filadelfia

Partido 3 / 24 de junio

  • Escocia vs. Brasil

Hora: 5:00 p.m.

Sede: Miami

  • Marruecos vs. Haití

Hora: 5:00 p.m.

Sede: Atlanta

Grupo D

Partido 1 / 12 de junio

  • Estados Unidos vs. Paraguay

Hora: 8:00 p.m.

Sede: Los Angeles

13 de junio

  • Australia vs. Playoff C

Hora: 11:00 p.m.

Sede: Vancouver

Partido 2 / 19 de junio

  • Playoff C vs. Paraguay

Hora: 11:00 p.m.

Sede: San Francisco

  • Estados Unidos vs. Australia

Hora: 2:00 p.m.

Sede: Seattle

Partido 3 / 25 de junio

Playoff C vs. Estados Unidos

Hora: 9:00 p.m.

Sede: Los Angeles

  • Paraguay vs. Australia

Hora: 9:00 p.m.

Sede: San Francisco

Grupo E

Partido 1 / 14 de junio

  • Alemania vs. Curazao

Hora: 12: p.m.

Sede: Houston

  • Costa de Marfil vs. Ecuador

Hora: 6:00 p.m.

Sede: Filadelfia

Partido 2 / 20 de junio

  • Alemania vs. Costa de Marfil

Hora: 3:00 p.m.

Sede: Toronto

  • Ecuador vs. Curazao

Hora: 7:00 p.m.

Sede: Kansas

Partido 3 / 25 de junio

  • Ecuador vs. Alemania

Hora: 3:00 p.m.

Sede: Nueva Jersey

  • Curazao vs. Costa de Marfil

Hora: 3:00 p.m.

Sede: Filadelfia

Grupo F

Partido 1 / 14 de junio

  • Países Bajos vs. Japón

Hora: 3:00

Sede: Dallas

  • Playoff B vs. Túnez

Hora: 9:00 p.m.

Sede: Monterrey

Partido 2 / 20 de junio

  • Países Bajos vs. Playoff B

Hora: 12:00 p.m.

Sede: Houston

  • Túnez vs. Japón

Hora: 11:00 p.m.

Sede: Monterrey

Partido 3 / 25 de junio

  • Japón vs. Playoff B

Hora: 6:00 p.m.

Sede:Dallas

  • Túnez vs. Países Bajos

Hora: 6:00 p.m.

Sede: Kansas

Grupo G

Partido 1 / 15 de junio

  • Irán vs. Nueva Zelanda

Hora: 8:00 p.m.

Sede: Los Angeles

  • Bélgica vs. Egipto

Hora: 2:00 p.m.

Sede: Seattle

Partido 2 / 21 de junio

  • Bélgica vs. Irán

Hora: 2:00 p.m.

Sede: Los Angeles

  • Nueva Zelanda vs. Egipto

Hora: 8:00 p.m.

Sede: Vancouver

Partido 3 / 26 de junio

  • Egipto vs. Irán

Hora: 10:00 p.m.

Sede: Seattle

  • Nueva Zelanda vs. Bélgica

Hora: 10:00 p.m.

Sede: Vancouver

Grupo H

Partido 1 / 15 de junio

  • España vs. Cabo Verde

Hora: 11:00 p.m.

Sede: Atlanta

  • Arabia Saudita vs. Uruguay

Hora: 5:00 p.m.

Sede: Miami

Partido 2 / 21 de junio

  • España vs. Arabia Saudita

Hora: 11:00 p.m.

Sede: Atlanta

  • Uruguay vs. Cabo Verde

Hora: 5:00 p.m.

Sede: Miami

Partido 3 / 26 de junio

  • Uruguay vs. España

Hora: 7:00 p.m.

Sede: Guadalajara

  • Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Hora: 7:00 p.m.

Sede: Houston

Grupo I

Partido 1 / 16 de junio

  • Francia vs. Senegal

Hora: 2:00 p.m.

Sede: Nueva Jersey

  • Playoff 2 vs. Noruega

Hora: 5:00 p.m.

Sede: Boston

Partido 2 / 22 de junio

  • Francia vs. Playoff 2

Hora: 2:00 p.m.

Sede: Filadelfia

  • Noruega vs. Senegal

Hora: 12:00 p.m.

Sede: Nueva Jersey

Partido 3 / 26 de junio

  • Noruega vs. Francia

Hora: 3:00 p.m.

Sede: Boston

  • Senegal vs. Playoff 2

Hora: 3:00 p.m.

Sede: Toronto

Grupo J

Partido 1 / 16 de junio

  • Argentina vs. Argelia

Hora: 8: 00 p.m.

Sede: Kansas

  • Austria vs. Jordania

Hora: 11:00 p.m.

Sede: San Francisco

Partido 2 / 22 de junio

  • Argentina vs. Austria

Hora: 12:00 p.m.

Sede: Dallas

  • Jordania vs. Argelia

Hora: 11:00 p.m.

Sede: San Francisco

Partido 3 / 27 de junio

  • Jordania vs. Argentina

Hora: 9:00 p.m.

Sede: Kansas

  • Argelia vs. Austria

Hora: 9:00 p.m.

Sede: Dallas

Grupo K

Partido 1 / 17 de junio

  • Portugal vs. Playoff 1

Hora: 12:00 p.m.

Sede: Houston

  • Uzbekistán vs. Colombia

Hora: 9:00 p.m.

Sede: Guadalajara

Partido 2 / 23 de junio

  • Portugal vs. Uzbekistán

Hora: 12:00 p.m.

Sede: Houston

  • Colombia vs. Playoff 1

Hora: 9:00 p.m.

Sede: Guadalajara

Partido 3 / 27 de junio

  • Colombia vs. Portugal

Hora: 6:30 p.m.

Sede: Miami

  • Playoff 1 vs. Uzbekistán

Hora: 6:30 p.m.

Sede: Atlanta

Grupo L

Partido 1 / 17 de junio

  • Inglaterra vs. Croacia

Hora: 3:00 p.m.

Sede: Dallas

  • Ghana vs. Panamá

Hora: 6:00 p.m.

Sede: Toronto

Partido 2 / 23 de junio

  • Inglaterra vs. Ghana

Hora: 4:00 p.m.

Sede: Boston

  • Panamá vs. Croacia

Hora: 6:00 pp.m.

Sede: Toronto

Partido 3 / 27 de junio

  • Panamá vs. Inglaterra

Hora: 4:00 p.m.

Sede: Nueva Jersey

  • Croacia vs. Ghana

Hora: 4:00 p.m.

Sede: Filadelfia

