Calendario FIFA del Mundial 2026: Fechas de todos los partidos, horario y sedes confirmadas
Conozca cómo se jugará los compromisos de la Copa del Mundo.
¡Ya se respira aire mundialista! En la tarde de este sábado 6 de diciembre se llevó a cabo el sorteo del calendario, sedes y horarios del Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio. Esta será la primera edición de la Copa del Mundo que se jugará en tres países y también la primera con 48 selecciones, en lugar de las 32.
Ya se conoció cómo quedaron divididas las 12 llaves del Mundial, cada una conformada por 4 selecciones. Sin embargo, aún falta definir los 6 países que obtendrán su boleto a la Copa del Mundo tras disputar el repechaje en marzo del próximo año.
Así quedaron los grupos
- Grupo A: México, Corea del Sur, Sudáfrica, Playoff D
- Grupo B: Canadá, Suiza, Qatar, Playoff A
- Grupo C: Brasil, Marruecos, Escocia, Haití
- Grupo D: Estados Unidos, Australia, Paraguay, Playoff C
- Grupo E: Alemania, Ecuador, Costa de Marfil, Curazao
- Grupo F: Holanda, Japón, Túnez, Playoff B
- Grupo G: Bélgica, Irán, Egipto, Nueva Zelanda
- Grupo H: España, Uruguay, Arabia Saudí, Cabo Verde
- Grupo I: Francia, Senegal, Noruega, Playoff 2
- Grupo J: Argentina, Austria, Argelia, Jordania
- Grupo K: Portugal, Colombia, Uzbekistán, Playoff 1
- Grupo L: Inglaterra, Croacia, Panamá, Ghana
Así quedó el calendario FIFA
Así se jugarán los 104 compromisos del Mundial 2026. Si bien en la última Copa del Mundial el horario no beneficio a Colombia, pues para disfrutar los compromisos tocaba madrugar que para poder ver algunos correspondientes a la fase de grupos.
Grupo A
Partido 1 / 11 de junio
- México vs. Sudáfrica
Hora: 2:00 p.m.
Sede: Ciudad de México
- Corea del Sur vs. Playoff D
Hora: 9:00 p.m.
Sede: Guadalajara
Partido 2 / 18 de junio
- Playoff D vs. Sudáfrica
Hora: 11:00 a.m.
Sede: Atalanta
- México vs. Corea del Sur
Hora: 8:00 p.m.
Sede: Guadalajara
Partido 3 / 24 de junio
- Playoff D vs. México
Hora: 8:00 p.m.
Sede: Ciudad de México
- Sudáfrica vs. Corea del Sur
Hora: 8: 00 p.m.
Sede: Monterrey
Grupo B
Partido 1 / 12 de junio
- Canadá vs. Playoff A
Hora: 2:00 p.m.
Sede: Toronto
13 de junio
- Qatar vs. Suiza
Hora: 3:00 p.m.
Sede: San Francisco
Partido 2 / 18 de junio
- Suiza vs. Playoff A
Hora: 2:00 p.m.
Sede: Los Ángeles
- Canadá vs. Qatar
Hora: 5:00 pp.m.
Sede: Vancouver
Partido 3 / 24 de junio
- Suiza vs. Canadá
Hora: 2:00 p.m.
Sede: Vancouver
- Playoff A vs. Qatar
Hora: 2:00 p.m.
Sede: Seattle
Grupo C
Partido 1 / 13 de junio
- Brasil vs. Marruecos
Hora: 5:00 p.m.
Sede: Nueva Jersey
- Haití vs. Escocia
Hora: 8:00 p.m.
Sede: Boston
Partido 2 / 19 de junio
- Escocia vs. Marruecos
Hora: 6:00 p.m.
Sede: Boston
- Brasil vs. Haití
Hora: 8:00 p.m.
Sede: Filadelfia
Partido 3 / 24 de junio
- Escocia vs. Brasil
Hora: 5:00 p.m.
Sede: Miami
- Marruecos vs. Haití
Hora: 5:00 p.m.
Sede: Atlanta
Grupo D
Partido 1 / 12 de junio
- Estados Unidos vs. Paraguay
Hora: 8:00 p.m.
Sede: Los Angeles
13 de junio
- Australia vs. Playoff C
Hora: 11:00 p.m.
Sede: Vancouver
Partido 2 / 19 de junio
- Playoff C vs. Paraguay
Hora: 11:00 p.m.
Sede: San Francisco
- Estados Unidos vs. Australia
Hora: 2:00 p.m.
Sede: Seattle
Partido 3 / 25 de junio
Playoff C vs. Estados Unidos
Hora: 9:00 p.m.
Sede: Los Angeles
- Paraguay vs. Australia
Hora: 9:00 p.m.
Sede: San Francisco
Grupo E
Partido 1 / 14 de junio
- Alemania vs. Curazao
Hora: 12: p.m.
Sede: Houston
- Costa de Marfil vs. Ecuador
Hora: 6:00 p.m.
Sede: Filadelfia
Partido 2 / 20 de junio
- Alemania vs. Costa de Marfil
Hora: 3:00 p.m.
Sede: Toronto
- Ecuador vs. Curazao
Hora: 7:00 p.m.
Sede: Kansas
Partido 3 / 25 de junio
- Ecuador vs. Alemania
Hora: 3:00 p.m.
Sede: Nueva Jersey
- Curazao vs. Costa de Marfil
Hora: 3:00 p.m.
Sede: Filadelfia
Grupo F
Partido 1 / 14 de junio
- Países Bajos vs. Japón
Hora: 3:00
Sede: Dallas
- Playoff B vs. Túnez
Hora: 9:00 p.m.
Sede: Monterrey
Partido 2 / 20 de junio
- Países Bajos vs. Playoff B
Hora: 12:00 p.m.
Sede: Houston
- Túnez vs. Japón
Hora: 11:00 p.m.
Sede: Monterrey
Partido 3 / 25 de junio
- Japón vs. Playoff B
Hora: 6:00 p.m.
Sede:Dallas
- Túnez vs. Países Bajos
Hora: 6:00 p.m.
Sede: Kansas
Grupo G
Partido 1 / 15 de junio
- Irán vs. Nueva Zelanda
Hora: 8:00 p.m.
Sede: Los Angeles
- Bélgica vs. Egipto
Hora: 2:00 p.m.
Sede: Seattle
Partido 2 / 21 de junio
- Bélgica vs. Irán
Hora: 2:00 p.m.
Sede: Los Angeles
- Nueva Zelanda vs. Egipto
Hora: 8:00 p.m.
Sede: Vancouver
Partido 3 / 26 de junio
- Egipto vs. Irán
Hora: 10:00 p.m.
Sede: Seattle
- Nueva Zelanda vs. Bélgica
Hora: 10:00 p.m.
Sede: Vancouver
Grupo H
Partido 1 / 15 de junio
- España vs. Cabo Verde
Hora: 11:00 p.m.
Sede: Atlanta
- Arabia Saudita vs. Uruguay
Hora: 5:00 p.m.
Sede: Miami
Partido 2 / 21 de junio
- España vs. Arabia Saudita
Hora: 11:00 p.m.
Sede: Atlanta
- Uruguay vs. Cabo Verde
Hora: 5:00 p.m.
Sede: Miami
Partido 3 / 26 de junio
- Uruguay vs. España
Hora: 7:00 p.m.
Sede: Guadalajara
- Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Hora: 7:00 p.m.
Sede: Houston
Grupo I
Partido 1 / 16 de junio
- Francia vs. Senegal
Hora: 2:00 p.m.
Sede: Nueva Jersey
- Playoff 2 vs. Noruega
Hora: 5:00 p.m.
Sede: Boston
Partido 2 / 22 de junio
- Francia vs. Playoff 2
Hora: 2:00 p.m.
Sede: Filadelfia
- Noruega vs. Senegal
Hora: 12:00 p.m.
Sede: Nueva Jersey
Partido 3 / 26 de junio
- Noruega vs. Francia
Hora: 3:00 p.m.
Sede: Boston
- Senegal vs. Playoff 2
Hora: 3:00 p.m.
Sede: Toronto
Grupo J
Partido 1 / 16 de junio
- Argentina vs. Argelia
Hora: 8: 00 p.m.
Sede: Kansas
- Austria vs. Jordania
Hora: 11:00 p.m.
Sede: San Francisco
Partido 2 / 22 de junio
- Argentina vs. Austria
Hora: 12:00 p.m.
Sede: Dallas
- Jordania vs. Argelia
Hora: 11:00 p.m.
Sede: San Francisco
Partido 3 / 27 de junio
- Jordania vs. Argentina
Hora: 9:00 p.m.
Sede: Kansas
- Argelia vs. Austria
Hora: 9:00 p.m.
Sede: Dallas
Grupo K
Partido 1 / 17 de junio
- Portugal vs. Playoff 1
Hora: 12:00 p.m.
Sede: Houston
- Uzbekistán vs. Colombia
Hora: 9:00 p.m.
Sede: Guadalajara
Partido 2 / 23 de junio
- Portugal vs. Uzbekistán
Hora: 12:00 p.m.
Sede: Houston
- Colombia vs. Playoff 1
Hora: 9:00 p.m.
Sede: Guadalajara
Partido 3 / 27 de junio
- Colombia vs. Portugal
Hora: 6:30 p.m.
Sede: Miami
- Playoff 1 vs. Uzbekistán
Hora: 6:30 p.m.
Sede: Atlanta
Grupo L
Partido 1 / 17 de junio
- Inglaterra vs. Croacia
Hora: 3:00 p.m.
Sede: Dallas
- Ghana vs. Panamá
Hora: 6:00 p.m.
Sede: Toronto
Partido 2 / 23 de junio
- Inglaterra vs. Ghana
Hora: 4:00 p.m.
Sede: Boston
- Panamá vs. Croacia
Hora: 6:00 pp.m.
Sede: Toronto
Partido 3 / 27 de junio
- Panamá vs. Inglaterra
Hora: 4:00 p.m.
Sede: Nueva Jersey
- Croacia vs. Ghana
Hora: 4:00 p.m.
Sede: Filadelfia