Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial 2026, puso en apuros a Países Bajos en duelo amistoso. KOEN VAN WEEL / ANP (Photo by ANP via Getty Images) / ANP

Uzbekistán sorprendió para bien en esta jornada de duelos amistosos. El cuadro asiático, que por cierto será rival de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026, dejó escapar el empate en el último minuto y terminó cayendo por 1-2 ante Países Bajos en el Icahn Stadium de Nueva York.

Precisamente, el equipo europeo se marchó al descanso con ventaja gracias a un tanto de Cody Gapko desde el punto de penalti en el minuto 30 (1-0). El delantero del Liverpool transformó la pena máximo que cometió el uzbeco Jakhongir Urozvoz sobre Crysencio Summerville.

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Tras el descanso, Países Bajos estuvo muy cerca de marcar el segundo tanto en el minuto 55, pero el disparo de Gakpo se marchó rozando el larguero y más tarde Brian Bobbrey anotó el segundo, aunque fue anulado por fuera de juego.

El encuentro dio un giro en los minutos finales. Los de Fabio Cannavaro reclamaron un penalti por mano del neerlandés Guus Til, quién terminó expulsado tras la revisión del VAR, pero la colegiada Alyssa Pennington corrigió su decisión al sancionar tiro libre. A pesar de ello, el empate llegó al 92′ gracias a Igor Sergeev.

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Los de Cannavaro intentaron buscar el segundo para conseguir la victoria, pero una vez cumplido el tiempo reglamentario de nuevo Cody Gakpo puso el 2-1 en el marcador en el minuto 98 y firmó su doblete. Con esta victoria, Países Bajos cierra su ronda de amistosos con dos victorias, ante Noruega y Uzbekistán, una derrota contra Argelia y un empate con Ecuador.

Los de Koeman debutarán en el Mundial el 14 de junio contra Japón, mientras que Uzbekistán se enfrentará a Colombia el 18.