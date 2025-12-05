¿Cómo y cuándo se definirá el segundo rival de Colombia en el grupo K del Mundial 2026?

Este viernes 5 de diciembre se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 en Washington y quedaron listos los rivales de la Selección Colombia. Así las cosas, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo, estará en el grupo K de este certamen.

De esta manera, las fechas de cada partido ya están definidas y el día de mañana 6 de diciembre, se conocerán las sedes. La Tricolor iniciará su camino mundialista ante Uzbekistán, que pertenece a la Confederación Asiática, el próximo 17 de junio del 2026, el juego se disputaría en Ciudad de México o Houston.

Segundo rival de Colombia, desde el repechaje

El segundo duelo de Colombia, será el 23 de junio del 2026, la sede estaría entre Guadalajara o Houston. El equipo vendrá del repechaje intercontinental, de este modo, República Democrática del Congo (CAF) ya está en la final de esta repesca, y está esperando rival entre el combinado de Jamaica (Concacaf) y Nueva Caledonia (OFC).

Este rival se definirá en su primera instancia el 26 de marzo, cuando se enfrenten Jamaica y Nueva Caledonia, en el estadio Akro de Guadalajara, en México. El ganador de este duelo, jugará ante el Congo, el 31 del mismo mes, por el paso al grupo K del Mundial.

Colombia vs. Portugal

En uno de los duelos más atractivos de la Copa del Mundo, James Rodríguez se volverá a encontrar con el que alguna vez fue su compañero de equipo en Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que comandará la Selección de Portugal, este duelo será el tercer partido de Colombia en el Mundial el 27 de junio y estarái jugando entre Atlanta o Miami.

Cabe mmencional que el Mundial del 2026, se estará jugando entre el jueves 11 de junio y el domingo 19 de julio, en total serán 38 días de fútbol entre las mejores selecciones del planeta. El equipo que resulte campeón jugará 8 partidos para alzar la Copa del Mundo, en la final que jugará en el estadio de Nueva York, encuentro para el cual ya no hay boletas.