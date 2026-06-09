Nicolás Gallo será parte del equipo arbitral del primer partido del Mundial: Esta será su función

La Copa del Mundo 2026 comenzará el próximo 11 de junio en el mítico Estadio Azteca, escenario que albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Entre los protagonistas del torneo también habrá presencia colombiana en el cuerpo arbitral designado por la FIFA. El árbitro Nicolás Gallo dirá presente por segunda vez en una Copa del Mundo consecutiva, consolidándose como uno de los jueces más importantes del continente.

Gallo ya había participado en el Mundial 2022, donde fue el único árbitro colombiano presente en la máxima cita del fútbol. Cuatro años después, volverá a formar parte del grupo de oficiales seleccionados por la FIFA para impartir justicia en el torneo más importante del planeta.

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Terna arbitral para México vs. Sudáfrica

Central: Wilton Sampaio - Brasil

Asistente 1: Bruno Pires - Brasil

Asistente 2: Bruno Boschilia - Brasil

Cuarto árbitro: Juan Gabriel Benitez - Paraguay

Quinto árbitro: Eduardo Cardozo - Paraguay

VAR: Nicolás Gallo - Colombia

AVAR: Juan Lara - Chile

La representación colombiana no terminará allí. También fueron incluidos Andrés Rojas y Alexander Guzmán, quienes integrarán el equipo arbitral durante la competición, pero todavía no han sido designados para los primeros juegos.

Para Andrés Rojas será su primera experiencia mundialista, un reconocimiento a su trayectoria en torneos nacionales e internacionales durante los últimos años. Por su parte, Alexander Guzmán también hará parte del selecto grupo de jueces que estarán presentes en Estados Unidos, México y Canadá.