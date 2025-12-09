Ramón Jesurún confirma sedes para partidos amistosos de Selección Colombia contra Croacia y Francia

Ramón Jesurún pasó por 6 AM de Caracol Radio y se refirió a lo que dejó para la Selección Colombia el sorteo del Mundial 2026, en el que la Tricolor se enfrentará en fase de grupos a Portugal, Uzbekistán y un rival que llegará del repechaje (Jamaica/Nueva Caledonia o Congo).

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol también destacó que miembros de la logística y del cuerpo técnico se encuentran en México preparando un informe para lo que serán las sedes del combinado nacional en este país. Del mismo modo, si bien manifestó que falta por concretar detalles de los amistosos ante los rivales europeos en la doble fecha FIFA de marzo, comentó que los juegos serían en Orlando y Washington.

“Sí, en eso estamos, terminando de finiquitar esas opciones. Tenemos un par más, pero son las que más están a la mano. Los partidos, de concretarse, serían el de Croacia en Orlando y el de Francia en Washington”. Vale la pena mencionar que la Selección de Francia ya dio a conocer que Colombia será uno de sus rivales para esos juegos de preparación en marzo, a la espera de conocer fechas y horas.

Más declaraciones de Ramón Jesurún

Los rivales en fase de grupos: "Pienso que era lo previsible, si bien no era previsible el rival europeo, sabíamos que la probabilidad de contar con un equipo de elite, como Portugal, eran muy altas. Yo pienso que bien, yo creo que listos, preparados. Estábamos sacando cuentas o recordando que de los 12 cabezas de grupo, con 8 de esas selecciones, jugamos en los últimos cuatro años y jugamos de tú a tú con resultados positivos. Muy concientizados y con los deseos muy grandes que el trabajo técnico empiece antes del Mundial y sea muy bueno".

Enfrentar a Portugal: “Es un favorito, yo lo considero así. Viene trabajando muy bien, tiene grandes figuras, es un equipo que clasificó sin ningún tropiezo, pero no hay ninguna duda, uno no puede decir que no es uno de los grandes favoritos”.

La preparación para jugar en la altura de México: “Estamos estudiando todo. A eso me refería cuando yo creo que el cuerpo técnico tendrá que darnos un direccionamiento de un plan. Desde el día siguiente, parte del cuerpo técnico y funcionarios logísticos están en México visitando cinco o seis posibles sedes iniciales y con base en el informe que nos entreguen, empezaremos a concretar cuál sería el plan ideal para preparar el Mundial”.

Sobre las declaraciones de Lorenzo de jugar en México: "Él da unas declaraciones para establecer lo que nos tocó. Arrancamos en altura, luego viene un clima medio y luego al nivel del mar en Miami. De pronto él lo que trata de decir es que comparado con Portugal hay una diferencia y las reglas están preestablecidas. Portugal también tiene alguna preocupación porque le tocan los dos partidos a la 1 de la tarde en Houston. Acá hay de todo, ya eso está establecido y hay que procurar asimilarlo y empezar a trabajar con esos tema fisiológicos para salir airosos".

Uno o dos partidos días antes del Mundial: “Lo que se necesita es hacer un plan integral. Lo primero es ver qué vamos a hacer a partir del 20 de mayo cuando los jugadores regresen de sus clubes, poder hacer una preparación que está incluida unos días de vacaciones para ellos y ya miraremos el mercado en el buen sentido, de lo que el técnico considere, por lo menos uno o dos partidos antes del inicio. Pero sí, en los próximos días eso va a quedar definido”.

El cruce del Mundial con las elecciones presidenciales: “Nos preocupa que en pleno mundial se va a ser la segunda vuelta, pero eso también sucedió en el Mundial de Brasil y en el de Rusia, esperemos que esto pueda sobrellevarse y ojalá el fútbol sirva como un catalizador en estos momentos”.