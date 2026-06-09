Congo, rival de la Selección Colombia en el Mundial, no pudo con Chile en duelo amistoso / @LaRoja

La República Democrática del Congo, rival de Colombia en el Grupo K del Mundial 2026, perdió 2-1 ante Chile este martes 9 de junio en un partido amistoso disputado a puerta cerrada en Orleans (Francia).

El partido, último de los afrincanos antes del Mundial, estaba previsto inicialmente en la localidad española de La Línea de la Concepción, pero el alcalde de esta zona andaluza prohibió el encuentro por los temores suscitados a raíz de la epidemia de ébola. Relocalizado en Orleans, al sur de París, el duelo se disputó sin espectadores.

Le puede interesar: Atención, Colombia: Estas son las reglas arbitrales que implementará la FIFA y la IFAB en el Mundial

Darío Osorio abrió el marcador para Chile en el minuto 52. Matías Sepúlveda dobló la ventaja de la Roja en el minuto 86. Menos de dos minutos después, Joris Kayembe redujo la diferencia para “Los Leopardos”, que no pudieron igualar en los seis minutos de tiempo añadido.

En su cuenta de X, la Federación Congoleña de Fútbol (Fecofa) valoró que los hombres dirigidos por Sébastien Desabre concluyen su preparación con un partido “rico en enseñanzas”.

Lea también acá: Nicolás Gallo será parte del equipo arbitral del primer partido del Mundial: Esta será su función

Congo, clasificada a la cita mundialista de Norteamérica tras vencer a Jamaica en el repechaje, debutará en el Mundial 2026 ante Portugal el 17 de junio en Houston, antes de verse las caras con Colombia y Uzbekistán, respectivamente.

La última participación en la Copa del Mundo se remonta a 1974, cuando el país se denominaba Zaire. Mientras que Chile, por su parte, no clasificó para el Mundial 2026.