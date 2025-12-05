¿Habrá lluvias en el puente de Velitas?: Este es el pronóstico del IDEAM para el 5,6,7 y 8 de diciembre

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), es la autoridad nacional encargada de estudiar los fenómenos atmosféricos. Su labor incluye observar el comportamiento del clima, interpretar sus variaciones y generar información que apoye la prevención y la gestión ambiental en el país.

Lea también: ¿Lloverá en diciembre? Este es el pronóstico según el IDEAM para la primera semana del mes

El IDEAM publicó su más reciente pronóstico del clima para este fin de semana del 05, 06, 07 y 08 de diciembre. Conozca aquí cómo se comportará el clima:

Viernes 5 de diciembre:

Se prevé aumento de la nubosidad y lluvias con probable actividad eléctrica dispersa, especialmente en horas de la tarde en gran parte de la región Andina, sur de la Caribe, sectores dispersos del Pacífico, y oriente y piedemontes de la Orinoquía y Amazonía.

Las lluvias de mayor intensidad y persistencia se esperan sobre áreas de los departamentos del sur de Cesar, Bolívar y Córdoba, Norte de Santander, Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Choco, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, piedemontes llanero y amazónico, Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Le puede interesar: Día de las velitas: 10 frases para dedicar el 7 de diciembre 2025: deseos, agradecimientos y más

En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera predominancia de tiempo seco, sin embargo, en horas de la tarde se prevé aumento de nubosidad con algunas precipitaciones de corta duración.

Sábado 6 de diciembre:

Es posible un aumento de lluvias en el oriente de la región Caribe, mientras que los vientos alisios mantendrán bajas las lluvias en la Orinoquía y Amazonía, de tal forma, que las precipitaciones más importantes se esperan en zonas del sur de La Guajira, Cesar, sur del Magdalena, Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío, centro-oriente de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, norte de Nariño, el occidente de Caquetá y Putumayo, Guainía, Vaupés, Amazonas y occidente del Meta.

San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrán probabilidad de lluvias ocasionales, especialmente hacia el norte del archipiélago.

Domingo 7 de diciembre:

Para el domingo, se esperan lluvias un poco más dispersas hacia la región Caribe y occidente de la Pacífica. La región Andina se mantendrá con tormentas dispersas y las regiones Amazonía y Orinoquía con lluvias al oriente. Hay probabilidad de lluvias fuertes en Magdalena, Cesar, sur de Bolívar y Córdoba, amplios sectores de Antioquia, Caldas, Risaralda, sur de Santander, Boyacá, suroriente y centro de Cundinamarca, norte de Tolima, sur y oriente de Chocó, Valle del Cauca, oriente del Cauca, Amazonas, Vaupés, Guainía, suroriente de Vichada y occidente de Caquetá, Putumayo y Meta.

En San Andrés, Providencia y Santa Catalina es posible que se presenten algunas lluvias hacia el norte.

Más información: Emergencia en La Calera por fuerte aguacero con granizo que causó inundaciones en varios sectores

Lunes 8 de diciembre:

Se mantendrán las condiciones de bajas precipitaciones y de carácter disperso en las regiones Orinoquía y Amazonía y una posible disminución de las lluvias al occidente de la región Andina. Las precipitaciones más fuertes, con posible actividad eléctrica, se esperan en Magdalena, Cesar, centro y sur de Bolívar, golfo de Urabá, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, oriente de Caldas, sur de Chocó, occidente del Valle del Cauca y Cauca. Además, precipitaciones dispersas en Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Meta, Guainía y Vichada.

Para el archipiélago de San Andrés y Providencia se prevé tiempo seco, aunque no se descartan algunas lluvias en cercanías a Providencia.