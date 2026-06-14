Gobierno Nacional rechaza amenazas contra docentes y gestores culturales

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes rechazó las amenazas e intimidaciones dirigidas contra docentes, estudiantes y agentes del sector cultural. Además de asegurar que la información ya se trasladó a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes, particularmente contra profesores y estudiantes del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga (IMCT).

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Según la entidad, los mensajes conocidos recientemente incluyen amenazas de agresión física, señalamientos ideológicos y discursos discriminatorios que vulneran derechos fundamentales y buscan sembrar miedo entre quienes desarrollan labores artísticas, culturales, educativas y comunitarias. De igual forma el ministerio manifestó su preocupación por presuntos actos de constreñimiento al elector atribuidos a la autodenominada “Veeduría del Tigre”.

Debido a estos hechos, el ministerio informó que remitió la información a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones pertinentes y se identifique a los responsables de estas acciones y hizo un llamado a las instituciones, organizaciones sociales, medios de comunicación y a la ciudadanía en general a rechazar toda forma de violencia, estigmatización y discurso de odio.

“Las diferencias políticas, ideológicas o de cualquier otra naturaleza deben tramitarse mediante el debate democrático y nunca mediante la amenaza, la intimidación o la violencia”, señaló el Ministerio en un comunicado.

La entidad destacó que este tipo de hechos no solo afectan a las personas directamente mencionadas en las amenazas, sino que también ponen en riesgo derechos fundamentales como la libertad de creación, la libertad de expresión, la participación cultural y los principios democráticos.

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“Cuando se amenaza a una artista docente, gestor cultural o líder comunitario, se amenaza también el derecho de la ciudadanía a pensar, crear, dialogar y participar libremente en la vida cultural del país”, afirmó el Ministerio.

Asimismo, reiteró que la cultura no puede ser objeto de persecución y que cualquier ataque contra artistas, docentes, gestores culturales o líderes comunitarios representa una amenaza para el derecho de la ciudadanía a participar libremente en la vida cultural del país.