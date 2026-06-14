Benedetti se retractó de los señalamientos con los que vinculó a Camilo Enciso con Odebrecht

El ministro del Interior, Armando Benedetti, se retractó públicamente de los insultos y señalamientos que había hecho contra el excandidato al Congreso y exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, a quien vinculó con el entramado de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht.

La rectificación se produjo luego de que la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá le ordenara retractarse en un término de 48 horas por las afirmaciones realizadas contra Enciso.

“En cumplimiento de lo ordenado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá dentro del radicado No. 11001310904420260007601, aclaro que Camilo Enciso no es bandido, bobo, eunuco, payaso, estúpido o chismoso”, expresó Benedetti.

Más temprano, Enciso reaccionó a la decisión judicial a través de su cuenta de X. El exfuncionario recordó que presentó una acción de tutela contra el ministro por las afirmaciones en las que lo señalaba de haber encubierto hechos de corrupción relacionados con Odebrecht.

“Hace unos meses radiqué una acción de tutela contra el ministro Benedetti por las injurias y calumnias que profirió en mi contra, acusándome falsamente de haber sido un encubridor de la corrupción de Odebrecht. ¡Mentira! Siempre denuncié los hechos de corrupción y colaboré con la justicia para que los responsables respondieran por sus actos”, escribió.

Enciso agregó que el Tribunal Superior de Bogotá le dio la razón y ordenó a Benedetti retractarse de esas afirmaciones en un plazo de 48 horas, decisión que finalmente fue acatada por el ministro del Gobierno Petro.