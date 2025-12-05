El mejor pueblo de Colombia para ir el Día de Velitas, según IA: ¿Queda cerca a Bogotá?

El día de velitas es la primera fecha que se celebra en diciembre en familia. Es el primer puente festivo del mes y la mayoría de los alumbrados en el país se enciende en estas fechas.

Es una de las fechas navideñas más esperada de las familias, muchos lo celebran en sus casas con comida y música, y otros suelen visitar diferentes pueblos cercanos a Bogotá para tener un ambiente diferente. Esta fecha, que conmemora la víspera de la Inmaculada Concepción, transforma calles y plazas en un mar de luces con velas y faroles, marcando el inicio oficial de la Navidad.

En Caracol Radio le consultamos a la Inteligencia Artificial (IA) cuál es mejor pueblo en Colombia para celebrar el Día de Velitas, aquí le contamos cuál es para que se agende con los planes:

¿Cuál es el mejor pueblo de Colombia para ir el Día de Velitas?:

Si su familia y usted están buscando un pueblo (no una ciudad grande como Bogotá o Medellín), el mejor destino sin duda es Villa de Leyva, en Boyacá. Este encantador pueblo colonial, declarado Monumento Nacional, se ilumina como ninguno otro con su icónico Festival de Luces, atrayendo a miles de visitantes cada año por su atmósfera romántica, calles empedradas y fachadas blancas que parecen sacadas de un cuento navideño.

¿Por qué Villa de Leyva es el mejor pueblo para visitar en Velitas?:

Boyacá siempre se ha destacado por su maravilloso alumbrado en diciembre, pero aquí le dejamos algunas recomendaciones de por qué debe ir a visitar Villa de Leyva:

Espectáculo único: La Plaza Mayor, la más grande de Colombia, se llena de faroles artesanales y velas que crean un brillo hipnótico. Incluye presentaciones culturales, coros navideños y espectáculos pirotécnicos que duran hasta la medianoche. Es un “show de ensueño” que combina tradición religiosa con fiesta comunitaria.

La Plaza Mayor, la más grande de Colombia, se llena de faroles artesanales y velas que crean un brillo hipnótico. Incluye que duran hasta la medianoche. Es un “show de ensueño” que combina tradición religiosa con fiesta comunitaria. Ambiente auténtico: A diferencia de celebraciones más urbanas, aquí siente la calidez boyacense: familias locales adornando balcones, olor a buñuelos y natilla en las calles, y un toque de historia colonial. Es ideal para parejas, familias o viajeros solitarios que buscan paz y magia.

A diferencia de celebraciones más urbanas, aquí siente la calidez boyacense: familias locales adornando balcones, y un toque de historia colonial. Es ideal para parejas, familias o viajeros solitarios que buscan paz y magia. Accesibilidad: Está a solo 3 horas de Bogotá en bus (desde la Terminal del Norte, por unos $40.000). El pueblo tiene buena oferta hotelera, desde posadas coloniales hasta Airbnb, y es perfecto para un fin de semana largo (con puente hasta el 8 de diciembre).

Está a solo 3 horas de Bogotá en bus (desde la Terminal del Norte, por unos $40.000). El pueblo tiene buena y es perfecto para un fin de semana largo (con puente hasta el 8 de diciembre). Extras para disfrutar: Pasea por el Museo del Fósil, visita viñedos cercanos o explora el desierto de La Candelaria al atardecer.

¿Queda cerca a Bogotá?:

Villa de Leyva está ubicado a tan solo tres horas de Bogotá, con una accesibilidad muy buena ya que la vía hacia Boyacá está en muy buen estado. Esas tres horas representan cerca de unos 160 kilómetros.

