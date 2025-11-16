Huracán Iota Colombia, 5 años después: Así avanza la reconstrucción en San Andrés y Providencia

Se cumplen cinco años desde que el huracán Iota destruyó parte de la isla de Providencia y afectó también a San Andrés, y en el transcurso de los años, según explica el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, el programa de reconstrucción que dejó el gobierno anterior, para el pueblo raizal, tuvo todo tipo de estafa.

En este panorama suena el nombre de FindeTer, que según el director, esta entidad no ha tenido ninguna intención de colaborar en resolver parte de este problema.

“Ojalá la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía investiguen a fondo, cómo están investigando el tema de los Carrotanques, la reconstrucción de San Andrés y Providencia”, dijo el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

Actualmente, la unidad administrada por Carrillo, solicitó al ministerio de hacienda, desde el 2024, adiciones presupuestales para poder emprender lo que sería la reconstrucción de la reconstrucción, dineros que no han sido aprobados y que posiblemente no tendrán aval en el gobierno actual.

¿Cómo va la reconstrucción?

De acuerdo al director Carlos Carrillo, han enfrentado varios problemas para la reconstrucción del archipiélago de San Andrés, en cuanto al contrato de la capitanía de puerto en Providencia, que tuvo que ser desalojada, la estación de bomberos que según Carrillo “la hicieron con tubos de PVC y madera podrida”, y el edificio de la estación de policía parece “jumanji”.

Asocia todos estos retrasos y vacíos con los grandes saqueos que han realizado las personas que han estado al frente de la UNGRD.

“Lo de San Andrés y Providencia es un problema muy grave. Nosotros, con los escasos recursos que tenemos, estamos adelantando un proceso para reconstruir, con arquitectura tradicional raizal, 30 casas. Es todo lo que podemos hacer. Tenemos los diseños listos. Ha sido un esfuerzo importante con profesores expertos de la Universidad Nacional que han estudiado durante décadas la arquitectura isleña y esperamos que ese pequeño piloto salga muy bien, pero es eso todo lo que vamos a poder dejar, porque ahí se invirtieron 2 billones de pesos, esa plata que invirtió el gobierno anterior”, dijo el director de la UNGRD.

Entre tanto, aseguro que ya cuentan con el predio para construir un refugio, y se va a contratar con recursos de la vigencia de 2026.

Hasta ahora se han contruido cerca de 1.200 viviendas, pero el proceso, según Carrillo, se hizo con rrespeto por la identidad del pueblo raizal. Para la reconstrucción de las casas en Providencia, la entidad ha realizado consultas previas, pues se requieren de negociaciones que son complejas con las veedurías y con el pueblo, ya que no se trata de imponer nada a la comunidad, sino de respetar su postura.