Supersolidaria celebró cifras de reducción de pobreza del DANE y destacó papel de cooperativas

Tras conocerse los resultados más recientes del DANE que ubican la pobreza monetaria en Colombia en el 28 % durante 2025, la Superintendencia de la Economía Solidaria aseguró que el cooperativismo ha sido uno de los factores clave para alcanzar la reducción más baja de este indicador en la historia reciente del país.

Asimisimo la entidad resaltó el aporte que han realizado las organizaciones solidarias al desarrollo económico y social de Colombia, luego de que el DANE reportara una reducción histórica de la pobreza monetaria.

Lea también: Colombia aumenta vuelos hacia EE.UU, México y Canadá por la Copa Mundial de Fútbol 2026

Informaron que detrás de este resultado existe un trabajo sostenido de miles de cooperativas, fondos de empleados, asociaciones mutuales y organizaciones solidarias que durante décadas han impulsado la inclusión financiera, la generación de ingresos y el fortalecimiento de las economías locales en diferentes regiones del país.

La superintendente María José Navarro, señaló que el cooperativismo ha demostrado ser una herramienta efectiva para eldesarrollo económico con equidad social, permitiendo que más colombianos accedan a servicios financieros, oportunidades productivas y mejores condiciones de vida.

“Durante décadas, el cooperativismo ha demostrado que es posible construir desarrollo económico con inclusión social. Hoy, cuando el país alcanza una reducción histórica de la pobreza, es importante reconocer que miles de organizaciones solidarias han contribuido a que más familias accedan al ahorro, al crédito, al empleo y a mejores condiciones de vida”, destacó la funcionaria.

La entidad explicó que uno de los principales aportes del modelo cooperativo ha sido llevar alternativas de financiamiento y desarrollo a territorios donde la banca tradicional tiene una presencia limitada. Gracias a ello, millones de asociados han logrado fortalecer emprendimientos, acceder a vivienda, educación y proyectos productivos que impactan positivamente sus ingresos.

Le puede interesar: ¿Por qué está cayendo el dólar en Colombia? Hoy alcanzó su precio más bajo desde 2021

La Superintendencia destacó que las organizaciones solidarias funcionan bajo un modelo orientado al beneficio colectivo, permitiendo que los excedentes y resultados económicos se traduzcan en bienestar para sus asociados y comunidades, contribuyendo a la reducción de brechas sociales y económicas.

“La economía solidaria demuestra todos los días que el crecimiento económico puede ir de la mano con la equidad. El cooperativismo no solo genera riqueza: la distribuye, la multiplica y la convierte en bienestar para las personas”, agregó la entidad.

Para la Superintendencia, los resultados reportados por el DANE también evidencian avances en la reducción de la desigualdad y ratifican la necesidad de seguir fortaleciendo modelos económicos basados en la solidaridad, la asociatividad y la participación comunitaria.