Emergencia en La Calera por fuerte aguacero con granizo que causó inundaciones en varios sectores // Caracol radio // Imagen creada con Gemini

Una emergencia se registró en las últimas horas en el municipio de La Calera, luego de que un fuerte aguacero acompañado de granizo provocara inundaciones en distintos sectores urbanos. Las intensas precipitaciones del 30 de noviembre generaron represamientos de agua en vías principales y el ingreso del agua a varios locales comerciales, obligando a ciudadanos y trabajadores a refugiarse para evitar mayores riesgos.

El fenómeno ocurrió en cuestión de minutos, sorprendiendo tanto a transeúntes como a propietarios de negocios, quienes no tuvieron tiempo de proteger sus establecimientos. En varios puntos, el nivel del agua superó los bordillos e ingresó rápidamente a los comercios, afectando mercancía, mobiliario y equipos.

Video ciudadano muestra la magnitud de las inundaciones

Uno de los momentos más impactantes de la emergencia quedó registrado en un video grabado por un ciudadano, en el que se observa cómo el granizo cubrió el sector, incluso, el ciudadano que graba bromea, afirmando que el paisaje parece sacado del continente europeo.

Autoridades mantienen alerta por nuevas lluvias en la región

Tras la emergencia, las autoridades de Cundinamarca reiteraron el llamado a la prevención, ya que persiste la probabilidad de nuevas lluvias en los próximos días. Se recomendó a la ciudadanía evitar transitar por zonas inundadas, no arrojar basuras a las alcantarillas y reportar cualquier situación de riesgo a los organismos de socorro.

Así mismo, se solicitó a los comerciantes revisar las condiciones de sus instalaciones eléctricas antes de reanudar actividades, con el fin de evitar cortocircuitos u otros accidentes derivados de la humedad.

Temporada de lluvias sigue generando emergencias en Colombia

Este nuevo episodio en La Calera se suma a una serie de emergencias registradas en diferentes municipios del país durante la actual temporada invernal. Las lluvias intensas, acompañadas en algunos casos de granizo, han provocado deslizamientos, crecientes súbitas e inundaciones, afectando a cientos de familias.

Las autoridades insisten en que la prevención y la atención oportuna son claves para reducir el impacto de estos eventos climáticos. Mientras tanto, los organismos de gestión del riesgo continúan en máxima alerta ante la posibilidad de nuevos aguaceros de alta intensidad.