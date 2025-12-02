Al menos 4.000 personas están afectadas por derrumbes debido a las lluvias en San Roque / Alcaldía San Roque

San Roque, Antioquia

El municipio de San Roque, en el Nordeste antioqueño, enfrenta una emergencias compleja por la temporada de lluvias que atraviesa el departamento. Según confirmó a Caracol Radio el alcalde Alejandro Villegas, los aguaceros de las últimas horas provocaron deslizamientos en varias veredas, dejando 18 vías colapsadas, más de 68 derrumbes y entre 4.000 y 5.000 habitantes afectados por la interrupción del paso.

“Estamos muy afectados. La mayoría de los derrumbes se dieron en las vías terciarias, las que conectan directamente con las veredas. Eso tiene a muchas familias prácticamente incomunicadas”, explicó el mandatario local, quien detalló que las obstrucciones se concentran en sectores como La Pureza, Huacas, San José del Nare, San Pablo, La Ceiba, La Gómez, Frailes, Cabildo, El Jardín, Palmas y Santa Isabel del Nare, entre otros.

Viviendas en riesgo y pérdida de abastecimiento de agua

Aunque la mayor parte de los daños está en las vías, el alcalde confirmó afectaciones en algunas viviendas donde la lluvia erosionó los taludes cercanos. Equipos del Comité Municipal de Gestión del Riesgo recorren hoy las zonas comprometidas para determinar si se requieren evacuaciones preventivas.

También se reportó la pérdida de sistemas individuales de acueducto en 10 hogares de la vereda El Carmen, debido al colapso de mangueras y tanques que abastecían a las familias; sin embargo, ya se inició la entrega de nuevos elementos para restablecer el suministro.

Esperan maquinaria del DAGRAN para acelerar la recuperación

Personal de la Gobernación de Antioquia y de la Secretaría de Infraestructura llegó al municipio para evaluar la magnitud del daño en las vías secundarias.

“Con la maquinaria que tenemos —una volqueta y una pajarita— tardaríamos meses. Pero si el DAGRAN nos envía retroexcavadora y volquetas, podríamos reabrir todas las vías en máximo 15 días”, señaló Villegas.

Entre tanto, San Roque continúa en labores de habilitación parcial para garantizar, al menos, el paso temporal hacia las veredas más afectadas.