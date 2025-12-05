Día de las velitas: 10 frases para dedicar el 7 de diciembre 2025: deseos, agradecimientos y más

Los colombianos cada siete de diciembre se reúnen en familia o amigos frente a sus hogares o parques a aprender velitas, esto se debe a que a la celebración de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, no obstante, durante este día también se ha de conmemorar el momento en que el Arcángel Gabriel anunció a María como la madre de Jesús.

Durante la noche de velitas, usualmente las personas decoran con faroles de colores, comparte una cena o bailan hasta el amanecer, puesto que, esta fecha, también ha de marcar el inició de la Navidad.

¿Qué se debe pedir el día de las velitas?

Si bien el día de velita tiene una conexión con una festividad católica, con el pasar de los años algunas personas han cambiado su significado, puesto que, varios aprovechan para pedir deseos, los cuales deben ser proyectados para el próximo año.

¿Qué representa cada color de las velitas del 7 de diciembre?

Vela de color Blanco: pureza, paz y claridad.

pureza, paz y claridad. Vela de color Azul: serenidad y conexión con las personas.

serenidad y conexión con las personas. Vela de color Morado: transformación y renovación.

transformación y renovación. Vela de color Rojo: Conexión en las relaciones sentimentales

Conexión en las relaciones sentimentales Vela de color Verde: Dinero y fortaleza

10 Frases para enviar el Día de las Velitas: deseos y agradecimientos

Que brille siempre en tu corazón la luz de la Navidad y que no falte el cariño de las personas más cercanas. ¡Feliz día de las velitas! Te envío esta luz en el día de las velitas, cargada con los mejores deseos de paz, prosperidad y unión para esta época. ¡Felices fiestas! Que las luces encendidas en esta noche representen cada uno de los sueños de tu corazón. ¡Feliz Día de las Velitas! Que la felicidad y el amor iluminen todos los corazones en esta fecha especial. ¡Feliz Día de las Velitas! ¡Feliz Día de las Velitas! Enciende hoy una luz que ilumine los corazones de todos tus seres queridos. Preparémonos para la venida de Jesús con esta luz que iluminará todos los corazones y los prepara para la Navidad. ¡Feliz Día de las Velitas! Que esta fecha sea la oportunidad para abrazar a los seres queridos y elevar una luz y una oración por el bienestar y salud de nuestras familias y amigos. ¡Feliz día! Gracias por ser nuestra estrella, nuestra llama y nuestra guía. Que hoy las velitas celebran su amor infinito. ¡Empezó la Navidad! Que la luz de las velas permanezca encendida durante estas fechas y los proteja durante el próximo año. ¡Feliz día! Deja que la luz sea la guía para vivir una navidad llena de paz, amor y tranquilidad. ¡Felicidades en esta fecha!

Frases de velitas para dedicar a personas fallecidas

Que la velita que hoy encendemos en la tierra sea la luz para iluminar tu recuerdo por siempre.

En el día de las velitas miro al cielo y levanto una luz por el recuerdo de quienes siempre estarán presentes en el corazón.

Enciendo esta luz para que durante la navidad tu recuerdo permanezca y alegre nuestros corazones. ¡Feliz Día de las Velitas en el cielo!

Feliz Día de las Velitas para esa persona que desde el cielo sigo siendo lo más importante de nuestras vidas.