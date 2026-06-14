Prima de junio 2026 para profesores: quiénes reciben el pago y quiénes quedan excluidos

Durante junio, miles de trabajadores en Colombia esperan uno de los pagos más importantes del año así como la prima de servicios. Entre las dudas más frecuentes se encuentra si todos los profesores tienen derecho a recibir este beneficio económico, especialmente teniendo en cuenta que existen diferentes modalidades de contratación dentro del sector educativo.

Para 2026, el desembolso de la prima de mitad de año comenzó de manera anticipada en muchas empresas e instituciones, debido a que el 15 de junio coincide con un día festivo.

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Sin embargo, no todos los docentes accederán a este ingreso adicional.

La prima de servicios es una prestación social reconocida por la legislación laboral colombiana. Corresponde a 30 días de salario por cada año trabajado y su pago se realiza en dos cuotas: una durante junio y otra en diciembre. El monto que recibe cada trabajador depende del salario devengado y del tiempo laborado durante el respectivo semestre.

Profesores que sí reciben la prima de junio

Los profesores que mantienen una relación laboral formal con una institución educativa tienen derecho a recibir la prima de servicios. Esto incluye a los docentes vinculados mediante contratos laborales en colegios privados y a quienes forman parte de la planta oficial del sistema educativo público bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.

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En estos casos, la institución empleadora debe reconocer la prestación social de acuerdo con el tiempo trabajado durante el semestre. Si el docente no completó los seis meses, el valor de la prima se calcula de manera proporcional.

Profesores que no recibirán en el pago

Aunque muchos educadores accederán a la prima de junio, existen excepciones importantes. El principal grupo excluido corresponde a los docentes contratados mediante prestación de servicios.

Bajo esta modalidad, los profesores son considerados trabajadores independientes, razón por la cual no tienen derecho a prestaciones sociales como prima de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías o vacaciones remuneradas en los términos aplicables a los empleados dependientes.

Asimismo, algunos docentes universitarios vinculados como catedráticos u ocasionales pueden encontrarse bajo esquemas contractuales especiales. En estos escenarios, el acceso a beneficios adicionales dependerá de las condiciones pactadas con cada institución y de la naturaleza jurídica de su contratación.

Por esta razón, es importante que revise cuidadosamente el tipo de contrato que tiene con la institución educativa ya que ahí se define las obligaciones del empleador y los derechos económicos que tiene como trabajador.