Flamengo es campeón en Brasil gracias a una espectacular asistencia de Jorge Carrascal: véala acá

¡Flamengo es campeón del Brasileirao! A falta de una jornada para terminar el campeonato regular, los dirigidos por Filipe Luis se quedaron con el título de la Liga, tras vencer por la mínima diferencia (1-0) al Ceará en el mítico Maracaná.

Tan solo cuatro días después de haber ganado su cuarta Copa Libertadores, el ‘Fla’ celebró en el torneo local gracias a la anotación de Samuel Lino, tras una espectacular asistencia de Jorge Carrascal.

Con una jornada pendiente para el final del Brasileirao, el conjunto carioca llegó a 78 puntos y mantuvo así una ventaja inalcanzable de cinco unidades sobre Palmeiras (73), su escolta y que aún tiene que luchar por el segundo puesto en la clasificación con Cruzeiro.

Le puede interesar: Flamengo niega interés en Sebastián Villa con contundencia: “Ni siquiera sé quién es”

COPA LIBERTADORES TENHO QUATRO! 🏆🏆🏆🏆

E O BRASILEIRO? GANHAMOS NOVEEEEEEEEEEEEEEEEE! 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



COMEMORAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, NAÇÃOOOOOOOOOOOOOOO! O COLOSSAL CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO É O SEU CAMPEÃO BRASILEIRO DE 2025!#Campeão #MaiorCampeãoDoBrasil pic.twitter.com/TpthrTLHHY — FL4MEN9O (@Flamengo) December 4, 2025

Flamengo 1-0 Ceará - Brasileirao

Flamengo, que jugó ante un récord de 73.244 asistentes, dependía de sí mismo para quedarse con su noveno título de Liga en Brasil y cumplió la tarea en una jornada en que Palmeiras también venció, por 0-3, al Atlético Mineiro.

Pese al agotamiento provocado por el viaje a Perú y la disputa de la final de la Libertadores, el técnico Filipe Luis alineó este miércoles el mismo equipo titular con el que se impuso en Copa Libertadores.

Flamengo fue el claro dominador en el primer tiempo, pero se estrelló contra un Ceará que montó una muralla en su área en un intento de sumar puntos para no correr el riesgo de quedarse entre los cuatro últimos en la última jornada, que serán castigados con el descenso.

Ante la alta concentración de jugadores en defensa, el Fla intentó abrir el marcador con disparos de larga distancia y Jorginho por poco lo consigue. Así pues, tuvo que esperar hasta el minuto 36 del primer tiempo para abrir el marcador con un golazo de Samuel Lino, exjugador del Atlético Mineiro, tras una perfecta asistencia del colombiano Jorge Carrascal.

Lea también acá: Flamengo: un gigante que aparece como pretendiente de James Rodríguez

Vea acá la asistencia de Jorge Carrascal para Flamengo

Títulos de Flamengo en 2025

El flamante campeón brasileño y de la Libertadores, que la próxima semana viaja a Catar para disputar la Copa Intercontinental y aún puede sumar otro título este año, ya garantizó en 2025 la mejor temporada en su historia, con cuatro títulos.

Además de la doble corona de Libertadores y Liga, hazaña que también consiguió en 2019 y con la que igualó a Santos (campeón de los dos torneos en 1962 y 1963 con Pelé en sus filas), Flamengo conquistó este año el Campeonato Carioca y la Supercopa do Brasil.

Así está la pelea en Brasil por torneos internacionales y el descenso

Palmeiras venció a domicilio por 0-3 al Atlético Mineiro, con goles del argentino José Manuel ‘Flaco’ López y de los juveniles Allan y Luighi, y se mantuvo en el segundo lugar en la clasificación, posición que tendrá que disputar en la última jornada con el Cruzeiro de Néiser Villarreal, el tercero en la tabla.

Igualmente, Santos venció por 0-3 en su visita a Juventude gracias a un triplete de Neymar, que no anotaba tres goles en un mismo partido desde abril de 2022, cuando aún jugaba para el PSG, y se alejó de la zona de los amenazados con el descenso.

Además de los clubes que caerán a la segunda división, en la última jornada estará en juego el último cupo directo para la Libertadores el próximo año. El Flamengo de Carrascal, ya garantizó el suyo como campeón del torneo, al igual que Palmeiras, Cruzeiro y Mirassol, por estar entre los cuatro primeros de la clasificación. El último cupo directo se lo disputan Fluminense de Kevin Serna (61 puntos), Bahía de Santiago Arias (60) y Botafogo de Jordan Barrera (59).

Al final de la tabla, Sport (17) y Juventude (34) ya no tienen cómo escapar de la segunda división, mientras que Internacional de Rafael Santos Borré (41) y Vitoria (42) están actualmente entre los castigados con el descenso, por lo que necesitan ganar sus compromisos el domingo y esperar reveses de sus rivales para evitar la caída a segunda división.