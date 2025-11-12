Flamengo: un gigante que aparece como pretendiente de James Rodríguez

James Rodríguez terminó su paso por el Club León tras haber defendido los colores del club mexicano a lo largo del 2025. El capitán de la Selección Colombia disputó un total de 34 partidos con el club, registrando cinco goles y nueve asistencias.

Si bien se trataba de un rumor de prensa, Jesús Martínez, presidente del Grupo Pachuca, se encargo de confirmar su salida en diálogo con la prensa. “Terminó su contrato. Le agradecemos que haya estado. Es un jugador histórico; para Colombia es como si fuera Messi en Argentina o Cristiano Ronaldo en Portugal. Estamos contentos porque fue feliz en Méxicoy queda desearle lo mejor", mencionó.

Ante esto, empezaron a surgir distintas versiones en los medios de comunicación sobre el posible destino de James, relacionándolo con equipos de la MLS, del mismo fútbol mexicano y, ahora, con un gigante del fútbol brasileño.

Ekrem Konur, periodista turco especialista en el mercado de pases, aseguró a través de su cuenta de X que el volante cucuteño está siendo monitoreado por Flamengo de Brasil, entre otros equipos del continente.

“James Rodríguez dejará el Club León al finalizar su contrato en diciembre. Se espera que el astro colombiano fiche por un club de la MLS, con interés de LA Galaxy, Orlando City y Toronto FC.América, Tigres, NYCFC y Flamengo también están monitoreando la situación”, publicó.

El volante colombiano, por ahora, ya se unió a la concentración de la Selección Colombia y se espera que se defina su futuro lo antes posible, teniendo en cuenta que buscará mantenerse en ritmo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.