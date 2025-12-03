Néiser Villarreal sobre por qué no volvió a presentarse en Millonarios: “No sé cómo explicarlo”
El delantero tumaqueño fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Cruzeiro de Brasil.
Néiser Villarreal fue oficializado como nuevo jugador del Cruzeiro de Brasil. El joven delantero tumaqueño firmó un contrato hasta el año 2030, con una millonaria cláusula que supera los 300 millones de Reales, lo cual equivale a un poco más de 50 millones de dólares.
El equipo de Belo Horizonte confía plenamente en una reventa del jugador. Villarreal viene de ser figura con la Selección Colombia Sub-20 en el pasado Mundial de la categoría, donde aportó cinco goles, siendo uno de los máximos anotadores del certamen.
No obstante, el delantero de 20 años tuvo un muy mal cierre con Millonarios, club con el que se formó como profesional. Néiser nunca regresó al país para terminar su contrato y, debido a sus actos de indisciplina con la institución, el club decidió rescindir su contrato a una semana de concluirse.
¿Qué dijo Néiser de su no presentación?
Sobre esto, el delantero tumaqueño fue cuestionado en la rueda de prensa de presentación de Cruzeiro, a lo que el jugador evitó dar respuesta, asegurando que es algo que “no sabe cómo explicarlo”.
“No, no sé cómo explicarlo. Creo que eso ya es cosa del pasado. El foco está en Cruzeiro y en dar lo mejor de nosotros”, respondió Néiser Villarreal, evadiendo cualquier responsabilidad.
Entretanto, sobre por qué decidió elegir al Cruzeiro, incluso cuando no aceptó una oferta del Atlético de Madrid, contestó: "Lo que me llamó la atención del Cruzeiro fue el proyecto que me presentaron. Disfruté mucho analizándolo. Por eso vine al Cruzeiro. Tuve la oportunidad de hablar un rato con Aristizábal y me contó un poco sobre el club, sobre su afición, que era muy buena. Y ahora estoy aquí para ayudar".
Néiser Villarreal ya se entrena con sus nuevos compañeros del Cruzeiro; no obstante, no podrá ser tenido en cuenta por el entrenador Leonardo Jardim hasta el otro año, dado que aún no puede ser inscrito ya para esta temporada.