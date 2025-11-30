Video: Jordan Barrera marcó un golazo con Botafogo en el Brasileirao

Jordan Barrera, jugador de Botafogo celebrando su gol ante Corinthians por la fecha 36 del Brasileirao 2025/Getty Images / Alexandre Schneider

Continúan las emociones del fútbol en el Brasil. En esta ocasión, el colombiano Jordan Barrera, marcó un golazo de media volea con Botafogo, en el empate 2-2 ante Corinthians, en el estadio Neo Química Arena, por la fecha 36 de Brasileirao.

El atacante de 19 años apareció sobre el minuto 66′ de juego, tras el centro que puso su compañero Allan Marqués, salta para tomar impulso y con el empeine de espaldas al arco, envía el balón al fondo de la red para marcar el 2-1 en el partido.

Lea también: Video: Carlos Andrés Gómez se reportó con golazo y asistencia en goleada de Vasco da Gama en Brasil

A pesar de la brillante actuación del colombiano, Botafogo no pudo llevarse los tres puntos como visitante. Corinthinas puso el gol del empate al minuto 82′, por parte de Gustavo Henrique.

Este tanto no solo confirma el buen momento del ex Junior de Barranquilla, sino que le aporta en su confianza para seguir tratando de sumar minutos en el equipo que dirige Davide Ancelotti. Barrera ha jugado solo cuatro encuentros desde su arribo al equipo de Río de Janeiro, todos ingresando desde la banca.

Además, con el gran nivel que ha mostrado Jordan Barrera, se podría ir perfilando como una de las promesas del fútbol colombiano, teniendo en cuenta que hizo parte la Selección Sub-20 en el Mundial de la categoría en Chile 2025, donde el combinado nacional queso subcampeón.

Le podría interesar: Junior vendió a Jordan Barrera y recibió increíble cifra de dinero: Jugará en el fútbol de Brasil

Próximo partido de Botafogo

El siguiente partido de Botafogo será el jueves 4 de diciembre a partir de las 5:30 p.m (hora Colombia), cuando visite a Gremio en el estadio Mineirão de Belo Horizonte, por la fecha 37 del campeonato brasileño.