El Pulso de Fútbol: Rafael Santos Borré fue duramente criticado por los hinchas del Inter

Internacional de Porto Alegre empató 1-1 ante Santos, en la fecha 35 del Brasileirao que se jugó en el estadio Beira-Rio, en lo que fue un mal partido para el delantero Rafael Santos Borre, que salió abucheado por la hinchada del cuadro Colorado.

El equipo dirigido por Ramón Díaz logró salir de zona de descenso, mientras que el Peixe sí parece condenado a perder la categoría.

En este encuentro, Santos Borré inició como titular y estuvo presente en la cancha hasta el minuto 65′ de juego. Sin embargo, su rendimiento dejó bastante molestos a los hinchas que terminaron criticándolo y dándole una mala calificación en este encuentro.

Es por eso que Steven Arce abrió el debate en El Pulso del Fútbol, cuando mencionó: “Borré fue rajado por los hinchas de Internacional, en el último juego de Inter contra Santos que terminó 1-1. Las molestias de la hinchada fueron por las opciones claras que desperdició”.

“Las estadísticas marcan que registró 5 tiros totales, 2 de ellos a puerta y que falló en 2 ocasiones clarísimas. Al final Globo Sporte, le dio la oportunidad a la gente que calificará a los jugadores, el peor puntaje fue Santos Borré con 1.7”.

A lo que Cesar Augusto le respondió: “Lo que pasa es que las barras de Brasil son salvajes, cuando califican a un jugador al que le va mal”.

