El colombiano que saldría de Fluminense para 2026: ¿De quién se trata?

El colombiano, Gabriel Fuentes, quien es actualmente jugador de Fluminense, no ha tenido continuidad en el club durante la mitad del 2025. De hecho, se rumorea que no continuará en el equipo brasileño para el 2026, ya que no entra en los planes del director técnico, Luis Zubeldía.

El lateral izquierdo, que también sabe desempeñarse como defensor central, inició la temporada como titular con el técnico Mano Menezes, luego de que sufriera una lesión en el primer partido de la final del Campeonato Carioca ante Flamengo.

Ante esto, el colombiano perdió la titularidad al regresar al equipo. Incluso, desde la llegada del DT Luis Zubeldía al club, Gabriel Fuentes no ha podido sumar casi minutos con el club, pues solamente estuvo presente en dos partidos, ambos desde el banquillo como suplente.

Cabe recordar que Fluminense cuenta con tres colombianos como son Kevin Serna, Santiago Moreno y Gabriel Fuentes, de los cuales el primero es el que tiene mayor protagonismo.

¿Gabriel Fuentes seguirá en Fluminense?

El smario de 28 años llegó a Fluminense en septiembre del 2024 por US$1,2 millones. Desde entonces, solo disputó 33 compromisos con la camiseta del ‘Flu’. Inició estando en el once inicial del club, pero por una lesión ahora se encuentra en la banca.

Según lo informó el periodista Wilson Fort de Central, “Fluminense tiene planeado negociar el traspaso definitivo del colombiano en el próximo mercado de fichajes”, aseguró.

“Fluminense no contará con el lateral izquierdo Gabriel Fuentes para 2026. La directiva tiene previsto negociar el traspaso definitivo del jugador colombiano a principios del próximo año”, se lee en la publicación de FluResenha, en ‘X’.

Fluminense não conta com o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes para 2026



A diretoria pretende negociar o jogador colombiano em definitivo no início do próximo ano



Ante su posible salida del fútbol brasileño, varios equipos del fútbol profesional colombiano estarían pendientes del futuro de Fuentes, incluso podrían hacer una oferta por el futbolista con pasado en la Selección y en Junior de Barranquilla, equipo donde comenzó su carrera deportiva en el 2018.

¿Cuándo vuelve a jugar Fluminense?

Este miércoles 19 de noviembre Fluminense se deberá enfrentar con Flamengo por la jornada 34 del Campeonato Brasileño de Serie A, a partir de las 7:30 de la noche (hora Colombia) en el mítico estadio de Maracaná de la ciudad de Río de Janeiro.

Fluminense ocupa la séptima casilla con 51 unidades, mientras que Flamengo es quien lidera la tabla con 71.