Revelan las razones del decepcionante momento de Marino Hinestroza en Vasco da Gama

Marino Hinestroza vivió toda una novela en el mercado de pases. Boca Juniors mostró interés, hubo negociaciones con Nacional e incluso prensa argentina lo dio como un hecho. Sin embargo, Vasco da Gama se adelantó, ofreció una cifra algo superior y cuplió con las pretensiones del equipo antioqueño, por lo que el jugador terminó vinculándose a la institución brasileña.

No obstante, su experiencia en el equipo no ha sido positiva. Si bien ya había jugado en suelo brasileño anteriormente, en juveniles de Palmeiras, parece que la adpatación le costó y esto le ha impedido jugar con regularidad. Incluso, el técnico Rentao Gaucho en su momento fue crítico sobre la falta de maduración de algunos jugadores colombianos, pero estaba claro que el mensaje era para Hinestroza.

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¿Qué pasa con Marino Hinestroza?

GE Globo de Brasil realizó una indagación en la interna del club sobre la situación del futbolista caleño. A groso modo, hay un problema de confianza y las expectativas del jugador, así como un tema de ansiedad inicialmente.

“El informe incluía testimonios de distintas áreas del departamento de fútbol del Vasco, quienes creen que el jugador, inicialmente, parecía ansioso por demostrar todo su potencial con tan solo unos toques de balón. Por lo tanto, Marino cometió más errores de lo habitual. Pero existe un problema aún mayor que la ansiedad del jugador”, se lee inicialmente.

Posteriormente, añaden que Marino habría tenido problemas en la adaptación física, pues no llegó a tono en este ámbito y esto le dificultó los métodos del técnico Fernando Diniz.

“Se entiende que el atleta no recibió la atención adecuada a su llegada al Vasco. Fuera de forma física, Marino tuvo dificultades con los métodos de entrenamiento de Fernando Diniz a principios de 2026. El atleta no estaba en condiciones de jugar de inmediato y saltó al campo antes de lo que el departamento médico consideraba ideal”, añaden.

En Vasco aseguran que se apresuraron en darle minutos a Marino, partiendo que venía de un periodo largo de inactividad, por lo que estuvo falto de ritmo de competición y esto lo llevó a ir perdiendo confianza. “El propio colombiano esperaba estar a la altura de las expectativas y convertirse rápidamente en uno de los jugadores clave, algo que no sucedió”, concluyen.

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Marino fue titular en la derrota contra Audax Italiano por la Copa Sudamericana, duelo del que salió criticado por la afición. Desde aquel 14 de abril, el extremo de 23 años, ha permanecido en el banco de suplentes y no ha visto un solo minuto de juego.

Un total de 13 partidos ha disputado Hienestroza en Vasco Da Gama, de los cuales en 2 lo hizo como inicialista, para un acumulado de 324 minutos. Su aporte con goles y asistencias es nulo y vive una situación que lo alejó definitivamente de la Selección Colombia.