Flamengo niega interés en Sebastián Villa con contundencia: “Ni siquiera sé quién es”

En las últimas horas se dio a conocer un rumor de que Flamengo, vigente campeón de la Copa Libertadores de América, estaría tras los pasos de un nuevo futbolista colombiano. Así lo informó este martes un periodista local.

Según contó el periodista Pablo Olivera, Sebastián Villa y el club de Río de Janeiro sostendrían una reunión durante la próxima semana. Dicha información la habría suministrado el entorno del mismo jugador.

Pues bien, horas después de producirse la noticia, la cual generó mucho eco tanto en Argentina como en Brasil y Colombia, fue desmentida. El periodista Pablo Rua, quien había citado a su colega, desmintió esto, tras hablar con fuentes del Flamengo.

Desde el club, una fuente negó con contundencia esta información: “Flamengo negó haber tenido una reunión con el delantero Villa. Una fuente confiable declaró: ‘Ni siquiera sé quién es’“.

❌ Flamengo negou qualquer reunião com o atacante Villa. Uma fonte confiável disse: “nem sei quem é”. https://t.co/L2Q5srRnuD — Pablo Rua (@PabloRaphaelRUA) December 3, 2025

Sebastián Villa, tras ser figura en el histórico título de la Copa Argentina de Independiente Rivadavia, se despidió del club y manifestó su deseo de querer marcharse. Desde entonces, ha sido relacionado con distintos equipos del continente, incluso hasta River Plate.

Villa se encuentra en Rivadavia desde el año 2024. El exjugador del Deportes Tolima tuvo también un breve paso por el fútbol búlgaro, donde militó en el PFC Beroe Stara Zagora, durante la temporada 2023-2024.