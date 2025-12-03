Transporte escolar 2025: comienza el cuarto pago de este subsidio, ¿cómo reclamarlo?

Los estudiantes en Colombia utilizan rutas para transportarse hacia sus escuelas, pero, no todos cuentan con este beneficio. Es por ello que, la Alcaldía de Bogotá, junto al programa Bogotá, Mi ciudad, Mi casa, han anunciado que, la Secretaria de Educación del Distrito (SED), informó que ya está disponible el cuarto ciclo de pago del subsidio de transporte escolar para las y los estudiantes beneficiarios.

¿En dónde reclamar o ver la consignación del monto?

Según lo informado por la Secretaria de Educación del Distrito, el pago de este subsidio será consignado a través de Daviplata, asimismo, manifestaron que, en cuanto a las recargas de la tarjeta TuLlave, la fecha de habilitación será en la primera semana de diciembre.

A su vez, dentro de este programa, según detallaron estas entidades, para este subsidio se ha destinado recursos por $5.308 millones de pesos. Esto se realizó con el objetivo de fortalecer la igualdad de condiciones para la comunidad estudiantil.

Por otro lado, de la siguiente manera regirá el calendario para la entrega de estos montos y los requisitos para adquirirlos:

Los beneficiarios que tengan DaviPlata, tienen 30 días dentro del calendario, desde el 26 de noviembre hasta el 26 de diciembre de 2025 .

. Este subsidio está dirigido a estudiantes menores de 14 años matriculados en colegios oficiales, estudiantes con discapacidad y familias focalizadas, según la Resolución 039 de 2018.

¿Cómo saber si el dinero ya llegó?

Los estudiantes que sean beneficiarios de este programa, recibirán un mensaje de texto en sus teléfonos al número registrado en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (SIMAT).

Para poder reclamar este subsidio, el estudiante o acudiente deberá ingresar a la aplicación DaviPlata o a www.daviplata.com, autenticarse con su documento de identidad y clave, verificar el saldo y retirar el dinero en cajeros Davivienda o puntos autorizados.

#AquíSíPasa El Subsidio de Transporte Escolar entra en su cuarto ciclo de pago y beneficia a 18.165 estudiantes de colegios oficiales. Este beneficio hace parte de la estrategia distrital para contribuir al acceso y la permanencia en el sistema educativo oficial, fortaleciendo la… pic.twitter.com/X4pT1XzZ7H — Isabel Segovia O (@IsabelSegoviaO) December 2, 2025

Beneficiarios TuLlave

Por otro lado, para aquellos que no tienen una vinculación directa con Davivienda o DaviPlata, en este caso, que tengan una asociación con TuLlave, se les notificará a través del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá la primera semana de diciembre la fecha exacta en la que se habilitará la recarga en la tarjeta TuLlave personalizada, es decir, la tarjeta de Transmilenio debe estar a nombre del titular.

Además, este bono se activará y tendrá una vigencia de 15 días para ser reclamado. A su vez, hay una serie de requisitos generales que se deben de tener en cuenta para reclamar el bono:

Verificar regularmente el estado de los datos en SIMAT para evitar inconvenientes.

Retirar o recargar el subsidio dentro de las fechas establecidas.

Conservar los comprobantes de las transacciones en dado caso que se presente algún inconveniente.

Se deben realizar las consultas únicamente en los canales oficiales de la Secretaría de Educación.

